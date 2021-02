Yanina Sosa se sumó a la selección en lugar de Correa que volvió a dar positivo de Covid-19

Compartir

Un cambio de último momento tiene lugar en el plantel de la selección argentina de fútbol femenino que disputará la la She Believes Cup. La arquera y capitana Vanina Correa no podrá ser parte del plantel debido a que volvió a dar positivo de coronavirus.

La jugadora del Español de Cataluña se contagió hace un mes y los resultados siguen arrojando psitivos por lo que las autoridades de España no le permitieron abandonar el país para dispuar el certamen que se jugará en Orlando, Florida, pese a tener el alta médica por parte del club.

En su lugar el entrenador Carlos Borrello convocó a Yanina Sosa, arquera formoseña ex-Belgrano que hoy ataja en Racing de Avellaneda.

Yanina debutó en Belgrano en 2013, luego pasó por Lasallano, Camioneros, el equipo de la U.N.C y tuvo una segunda etapa en el Pirata en 2019. EN esta temporada, Sosa se afianzó en el arco y terminó atajando el penal decisivo en la final de la Copa Córdoba ante Talleres.

De ahí en más no paró de crecer futbolísticamente. En 2020 firmó un contrato de representación con la empresa Score To Win, que fue un trampolín para su llegada a Racing de Avellaneda donde ataja actualmente.

Y ahora, le llega el llamado de la selección argentina para disputar la She Belives Cup. El equipo dirigido por Carlos Borrello debutará el jueves ante Brasil y luego enfrentará el domingo a Canadá y el miércoles a Estados Unidos.

