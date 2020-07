Yatra y una foto sin ropa que despertó la polémica: “Alguien me hackeó el teléfono”

Compartir

Tini Stoessel y Sebastián Yatra están en boca de todos, y no precisamente por su relación: ellos se separaron hace dos meses. Sucede que casi a la misma vez lanzaron sus nuevos temas: la argentina “Ella dice”, junto a Khea, y el colombiano “No bailes sola”, con Danna Paola. La particularidad es que, según indican los rumores, él estaría saliendo con la actriz mexicana, hecho que supuestamente derivó en el final de la relación con su colega.

Una casualidad digna de un culebrón… Los fans de ambos lados no tardaron en enfrentarse en las redes y de comentar las publicaciones de Tini y Yatra, promocionando sus respectivas canciones. El colombiano lo hizo de una manera muy especial: ¡con una foto junto a Danna Paola!

“#NoBailesSola #1 trending global en @youtube, ¡gracias! Por aquí con nuestro equipo que queremos tanto. Creo que es la única foto que tenemos @dannapaola y yo en persona”, escribió Yatra junto a la imagen en la que se los ve juntos. “¡Super team!”, comentó ella, despertando el enojo de los fans de Tini.

El cantante colombiano volvió a utilizar su cuenta en Instagram para sorprender a sus más de 23 millones de seguidores con una foto de su intimidad, sin ropa, frente a un espejo. “Qué tengo que hacer pa’ que te vuelvas mi mujer… “, escribió el artista un fragmento de la letra de su nuevo tema. Y agregó: “Alguien me hackeó el teléfono”. Si bien no volvió a manifestarse al respecto, pareciera que se trata de una broma y que nadie utilizó su cuenta sin su permiso, ya que no borró la publicación y a lo largo del día continuó realizando posteos sin inconveniente alguno.

En cuestión de horas la foto superó el millón de “me gusta” y recibió comentarios de famosos de todo el mundo. Uno de ellos es el youtuber cordobés Lionel Ferro, quien hizo una observación con humor: “Tengo que entrenarte un poquito los hombros, bro”.

Esta foto fue el “campo de batalla” elegido por los fans de Yatra y los de Tini para realizar mensajes cruzados, cada uno apoyando a su ídolo.

“Y tú hackeaste mi corazón”, “a ver, toma una foto de más abajo”, “con un bombón como tú me salto la dieta” y “exijo que ese espejo llegue hasta el piso”, fueron algunos de los halagos que recibió de parte de sus seguidores.

En cambio, los fans de Tini publicaron fragmentos de la letra de “Ella baila sola”, su nuevo tema, y manifestaron su bronca contra el colombiano. “Aguante Tini”, escribió un usuario. “Gracias Tini por huir de ahí”, manifestó otro. “Andá que te llaman tus papis”, señaló uno más, en referencia a recientes declaraciones del colombiano, quien dijo que a veces duerme en la cama con sus padres.

Casi al mismo tiempo que Yatra publicaba esa imagen, Tini brindaba una entrevista con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez, quien le consultó si existe alguna posibilidad de retomar la relación con su ex cuando termine la pandemia. “Es raro responderte eso porque acabamos de tomar otra decisión contraria. Pero tampoco te puedo decir ‘no’ porque uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar. Estamos los dos tranquilos con sus familias y en sus casas”, contestó.

“Cuando dos personas se quieren y toman la decisión nunca es feliz porque no dejás de querer a esa persona o de sentir ese amor genuino del principio que va a seguir estando. Yo le deseo lo mejor y seguro que la vida nos va a seguir cruzando y vamos a tener la mejor onda del mundo siempre”, concluyó.