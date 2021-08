Yedlin: “Combinar las vacunas no genera riesgo e incluso su resultado en algunos casos es superior”

Compartir

Linkedin Print

El diputado por Tucumán y presidente de la Comisión de Acción Social y Salud de la Cámara baja, Pablo Yedlin, sostuvo que la combinación de la vacunas contra el coronavirus “ha sido tan segura en el mundo, que no hay efectos colaterales muy graves”, al sostener que “combinarlas no genera un riesgo colateral” sino que, incluso, “el algunos casos” su resultado es “superior”.

“Era una necesidad. Hemos visto en los estudios que no solo es posible, sino que en algunos casos hasta es superior”, sostuvo Yedlin en declaraciones formuladas esta mañana a la radio FM La Patriada.

Agregó que “las vacunas son seguras en todo el mundo, no hay efectos colaterales graves en ninguna de ellas y combinarlas no genera ningún riesgo”.

El legislador por Tucumán, precandidato a senador por Tucumán, enfatizó que “no hay otra solución que la vacunación” y señaló que, por ese motivo, “en agosto, con las segundas dosis, se buscará que la población se acerque a vacunarse para salir de esta pesadilla”.

Respecto a los cuestionamientos de la oposición, Yedlin afirmó que “ha habido distintas oposiciones, una coherente y que ha trabajado con nosotros, y otro grupo de irresponsables que han hecho una saga de mentiras que han hecho muy mal”. Sostuvo en ese sentido que “los irresponsables han tenido eco en sus espacios, generando la idea de que se puede ganar votos asustando a la gente, cuando fueron gestión estuvieron muy flojos en temas de salud pública”

Consultado sobre la obligatoriedad de la vacuna contra la Covid-19, Yedlin dijo: “Esta vacuna no es obligatoria porque no es de calendario pero, cuando las autorizaciones de emergencia se transformen en definitivas, la Argentina va a avanzar en la obligatoriedad”.

En ese marco, subrayó que “vacunarse es un beneficio social, no personal” y sostuvo que el denominado “efecto rebaño” se da “cuando nos vacunamos todos para proteger a los que aún no pueden”.

Por otro lado, y al ser consultado sobre las próximas elecciones en Tucumán, Yedlin dijo que en la provincia tendrán una primaria abierta, simultánea y obligatoria (PASO) “competitiva”.

“El peronismo se está encolumnando detrás de (Juan) Manzur. Lo que creemos es que de esta pandemia se puede salir hacia el futuro o volviendo al pasado”, agregó.

Sobre la agenda en salud del país, Yedlin consideró que la pandemia expuso a “una serie de necesidades de reforma del sistema sanitario, que no implica cerrar prepagas, sino pensar cómo se hace para que el sistema de salud sea más equitativo”.

“El sistema de salud está muy mal regulado, se requiere una ANMAT más potente, ver los precios”, concluyó

Compartir

Linkedin Print