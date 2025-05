«Yo creo que ya tienen una Constitución redactada al gusto y paladar de Insfrán»

La diputada provincial Emilia Maciel, del bloque Libertad, Trabajo y Progreso, advirtió con firmeza que el llamado a elecciones del 29 de junio en Formosa responde a una estrategia del gobernador Gildo Insfrán para perpetuarse en el poder, amparado en una reforma constitucional hecha “a medida”.

En diálogo con el Grupo de Medios TVO, Maciel fue tajante al señalar que el oficialismo ya tendría “una Constitución redactada al gusto y paladar de Insfrán” y que la convocatoria a constituyentes es una maniobra para validar su continuidad. “No creo en esta reforma. No hay ningún espíritu democrático detrás de esto. Lo hacen porque la Corte Suprema ya dijo que la reelección indefinida es inconstitucional”, remarcó.

Una oposición unida,

pero incompleta

Maciel celebró la conformación de una alianza opositora entre distintos partidos que, dejando de lado sus diferencias, buscan competir en unidad contra el oficialismo. “Entendimos que dividirnos con la Ley de Lemas vigente es una desinteligencia. Esta alianza busca terminar con la reelección indefinida de Insfrán y con una Constitución que vulnera los principios republicanos”, afirmó.

Sin embargo, la diputada lamentó que sectores como el del legislador Fernando Carbajal y el partido La Libertad Avanza hayan decidido ir por fuera del frente. “No hubo acercamientos ni charlas. Es incomprensible porque en Clorinda fuimos todos juntos. No cambió nada desde entonces. Ir separados es ser funcional al gildismo”, sostuvo.

Sospechas sobre

una reforma a medida

Para Maciel, la reforma constitucional anunciada por el gobierno no es más que una simulación. “Si de verdad les importaran los derechos o la república, hubieran redactado artículos que expresen los principios democráticos. Pero esta Constitución está pensada solo para garantizar que el poder siga en las mismas manos”, denunció.

Según la legisladora, el gobierno buscaría introducir una cláusula transitoria que habilite nuevamente a Insfrán a postularse en 2027, bajo el argumento de que el nuevo régimen se aplicará “desde ahora en adelante”. “Ellos quieren hacer creer que reforman la Constitución, pero lo que buscan es legalizar su permanencia en el poder”, explicó.

La justicia, un

capítulo aparte

Maciel también apuntó contra el funcionamiento del Poder Judicial provincial. “Insfrán confía en la justicia de jueces amigos, designados desde el quinto piso, no en la justicia nacional. Por eso están incómodos con el fallo de la Corte Suprema que fue claro: la reelección indefinida es inconstitucional”, afirmó.

Finalmente, concluyó: “Esta no será una elección distinta. Es una ficción institucional montada para que nada cambie. No se trata de ampliar derechos ni de modernizar la Constitución. Se trata de blindar el poder para que siga siendo de unos pocos”.