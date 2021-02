“Yo no me robé nada, es un apriete político-policial”, dijo el médico

Compartir

El domingo, en horas de la mañana, efectivos de la Policía allanaron la casa de un médico que días atrás estuvo cumpliendo la cuarentena en un hotel céntrico que funciona como CAP. Los uniformados secuestraron del lugar un juego de toallas que fue denunciado como “sustraído”, también buscaban un control de aire acondicionado. Vale decir que el profesional de la salud involucrado es el Dr. Héctor López Cano, quien realizó huelga de hambre por “reclusión forzada” y criticó fuertemente las medidas de aislamiento de la provincia.

“Yo estaba en un hotel haciendo la cuarentena y cuando vino el Secretario de Derechos Humanos me mandaron a hacer la domiciliaria; antes de retirarme le pedí a la gente del hotel que revisara la habitación pero no lo hicieron porque no tenían la vestimenta adecuada; a los dos días lejos de llamarme y decirme de la desaparición de la toalla o invitarme a pagar, directamente me hicieron un allanamiento por una supuesta denuncia realizada el sábado a la noche”, comenzó relatando el Dr. López Cano en contacto con el Grupo de Medios TVO.

Seguidamente indicó que a su domicilio llegaron tres móviles policiales y unos 20 policías que buscaban la toalla. “Yo no me robé nada, pongo a Dios como testigo. De acá se llevaron una toalla con características similares a la que buscaban, eso pusieron en el acta; el control remoto no se llevaron porque coincide con mi Split que es nuevo y tenía la boleta, el comprobante de la compra de la toalla no lo tenía lamentablemente”, dijo.

En este marco, dejó en claro que considera que lo ocurrido tiene relación directa con “la huelga de hambre que hice y utilizar el término de reclusión forzada. Claramente esto es un apriete político policial”.

“No quieren tapabocas, ni barbijos, quieren mordazas, porque tampoco es una cuestión política puesto que yo no milito en ningún partido. Cualquiera que hace una crítica como corresponde en democracia es perseguido”, aseveró el hombre.

Al ser consultado por la denuncia en cuestión expuso que “yo hice la cuarentena primero en el Hotel Regina y luego en el Hotel de Turismo, no me querían decir quién hizo la denuncia, porque tampoco me entregaron la orden de allanamiento, pero el faltante sería en el segundo”.

“Fue tan burdo el montaje que les salió mal. Todo el mundo me apoya, por una toalla no se monta tremendo operativo”, finalizó diciendo y confió que “podría tener alguna represalia teniendo en cuenta que trabajo en el Hospital Central, me podrían mandar al interior o al Distrital 8”.

Parte policial

Según informó la Policía a través de un comunicado, un hombre que se encontraba cumpliendo cuarentena en un hotel céntrico que funciona como CAP habría sustraído algunos efectos, tras la denuncia se realizó el allanamiento, secuestro e informe pertinente al Juez de feria.

El sábado por la noche se recibió una denuncia en la Comisaría Seccional Primera, donde se daba cuenta de la sustracción de un juego toallas de tres piezas y un control universal para el aire acondicionado de la habitación que le fue asignada, cuyos efectos proporcionados al ingresar no fueron devueltos al momento de retirarse del lugar, iniciándose una causa judicial con intervención de la justicia.

La Policía estableció el domicilio del sujeto, cuyos datos fueron puestos a conocimiento del juez de feria, quien evaluó la causa y pruebas otorgando una orden de allanamiento.

Es así que el domingo en horas de la mañana, personal de la Comisaría Primera y de la Brigada de la UR1 se trasladaron hasta una vivienda del barrio La Pilar de esta ciudad, donde se dio cumplimiento a la medida judicial, secuestrándose toallón color blanco que guarda relación con la presente causa, documentándose fotográficamente el hallazgo con personal de la Dirección de Policía Científica.

Conforme lo expresado por el juez, se le notificó situación legal al imputado y continuó con su libertad ambulatoria. El secuestro fue trasladado a la dependencia policial, quedando todo a disposición de la justicia.

