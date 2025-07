Yorg advirtió sobre una tragedia educativa en Formosa

El educador e investigador en pedagogía cooperaria, José Yorg, alertó sobre una realidad preocupante que atraviesa a miles de jóvenes formoseños: la ignorancia supina —profunda y estructural— respecto al cooperativismo. “Esa ignorancia es perfectamente medible y cuantificable. Es el resultado directo de la ausencia sistemática de educación cooperativa en nuestras aulas”, sostuvo.

A través de encuestas, entrevistas y análisis curriculares, Yorg asegura que puede constatarse que más del 90% de los estudiantes secundarios de la provincia jamás recibió una formación real sobre cooperativas. “No saben qué es una cooperativa, no conocen sus principios ni su historia. Esta omisión niega derechos, y es una tragedia pedagógica”, advirtió.

En provincias como Formosa, los datos muestran que más del 90% de los estudiantes secundarios nunca ha estudiado cooperativismo en profundidad. El contenido cooperativo está ausente o minimizado en las currículas. No hay formación docente sistemática en educación cooperativa. Esto representa un vacío curricular deliberado que contraviene la Ley Nacional de Educación (N° 26.206; art. 90: ley 23427 y 774 de adhesion provincial) y otras normativas.

Porque la ignorancia no es natural, es construida y funcional al modelo neoliberal. Se niega al educando el derecho a conocer alternativas solidarias y se mutila su capacidad de pensar y convivir cooperativamente.

El aprendizaje cooperativo induce cambios conductuales positivos al promover habilidades sociales, resolución de problemas, y un ambiente de aprendizaje más motivador y efectivo. Los estudiantes desarrollan comunicación, empatía, y trabajo en equipo, esenciales para el éxito académico y profesional. Estudian y trabajan desde la teoría y la práctica constante.

El pensador y activista propone la implementación de un “Programa Provincial de Alfabetización Cooperativa Escolar” y una campaña de medición del conocimiento cooperativo en estudiantes. “No podemos construir una economía solidaria si antes no alfabetizamos en sus fundamentos”, concluyó.