Yorg: «Las elecciones pasan y el pueblo sigue pobre»

Desde una mirada crítica y comprometida con la realidad social, el educador e investigador social José Yorg puso el foco en el proceso electoral y su escasa repercusión en la mejora de las condiciones de vida del pueblo. En declaraciones a medios periodísticos, lanzó una afirmación que interpela: “Las elecciones pasan y el pueblo sigue pobre”.

“Es claro que el indicador más potente que se observa se expresa en los gestos inequívocos de frustración que se vienen acumulando. Esa frustración es el reflejo de una continuidad de políticas públicas que no mejoran la vida: no mejoran la educación, la salud, el trabajo ni la pequeña y mediana producción”, explicó.

Yorg subrayó además otro dato relevante que dejan las urnas: “La apatía, el desinterés y el hartazgo del pueblo sufriente frente a la política. No perciben mejorías, al contrario, todo empeora”.

Frente a este panorama, Yorg plantea la necesidad de un cambio profundo: “Es urgente organizar y direccionar de manera inteligente y colectiva un gran diálogo para encontrar y plasmar en la nueva constitución un rumbo político y económico de prosperidad popular. El infortunio del pueblo no puede seguir, basta de promesas vacías”.

“Al afirmar que llegó la hora de la democracia participativa me refiero a un llamado a la acción para que la ciudadanía participe más activamente en las decisiones políticas que contemplen el mejoramiento de la vida ciudadana, Implica que es momento de implementar mecanismos y espacios que permitan a la ciudadanía influir directamente en las decisiones que les afectan”, cerró José Yorg.