Yorg realizará video-conferencia en homenaje al Mariscal López

El educador social José Yorg comentó que “en la reunión anterior de los días miércoles del Foro del poder político cooperativo Latinoamericano me invitaron a disertar sobre el acontecimiento histórico del 1° de marzo de 1870, del asesinato del Mariscal López en Cerro Corá-Paraguay”.

En razón a ello-continuó -me constituiré y grabaré un video ante el monumento que se erige en nuestra ciudad capital y realizaré la lectura de mi Tesis “Sobre la retirada del Mariscal López a Cerro Corá. Una mirada a la luz de la obra de la ciencia militar “De la guerra” de Carl von Clausewitz”, video que será compartido desde una plataforma virtual desde México.

Señaló el educador que “esta conmemoración es un hecho muy trágico de nuestra historia que no debe, bajo ningún motivo, levantar rencor u odio, sino compresión y respeto, debemos abordar esta temática con mucho tacto pero con firmeza pedagógica”.

“En el programa que elaboré la semana anterior también le agrego un video con la exposición del Prof. Segundo Núñez de Paraguay, destacado docente que frecuentemente colabora con mis actividades educativas”, comentó.

Reconocimientos

“En esta línea de ideas y de acciones, expresamos desde TECNICOOP nuestro beneplácito porque el Prof. Mario Jazmín realizó, precisamente, un video denominado “El paso del Mariscal López”; actividad que meritamos y comparto el link”: https://www.formosa.gob.ar/noticia/27235/61/el_paso_del_mariscal_lopez_por_mario_jazmin?fbclid=IwAR16MPCXuHH93ztQeGLkRCKDOanhXOxIksYh6AKw91ZguE6Ar2jPfh9EUwU

“1° de Marzo de 1870, hace más de 150 años se daba por finalizada la Guerra de la Triple Alianza, recordamos cómo fue el conflicto bélico que más víctimas causó en la historia de América Latina. Este escenario realmente devastador, tras la muerte de Solano López, culminó con la pérdida de 120.000 hombres de Argentina, Brasil y Uruguay, produciendo aun mayor impacto en el Paraguay, ya que esta derrota militar, significó 280.000 víctimas que representaban más de la mitad de la población de ese país. Este conflicto produjo un gran impacto en diversos grados y formas, en todos los países involucrados por lo que aún hoy sigue muy presente en nuestras memorias”, dijo el Prof. Mario Jazmín.

“En cuanto a la presentación realizada por el Prof. Mario Jazmín desde Portal oficial del Ministerio de Educación de la Provincia bajo la titularidad del Ing. Luis Basterra y del Gobierno del Dr. Gildo Insfrán, valoro el reconocimiento provincial, desde el punto de vista pedagógico-histórico y político, pues es un gesto loable y destacable”, cerró Yorg.