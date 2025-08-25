En el tramo final de su mandato como representante del Claustro de Graduados en el Consejo Directivo de la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), el Lic. José Yorg realizó una breve reflexión de su experiencia de dos años como Consejero en la FAEN-UNaF, con visión de futuro.

Expuso que “pude representar los intereses del claustro, motivar a los colegas y generar un diálogo fluido con toda la comunidad universitaria. Sin embargo —sostuvo— debemos redoblar esfuerzos y conquistar el corazón y la mente del graduado para elaborar un plan de integración institucional fuerte”.

Este planteo resume una experiencia de dos años de gestión orientada a fortalecer los vínculos entre la FAEN-UNaF y sus egresados, con una mirada pedagógica, humanista y cooperativa.

Capital académico y social fundamental

Yorg subraya que se cuenta con una firme voluntad política institucional para que ese propósito se materialice: “Los graduados representan un capital académico y social fundamental para el presente y el porvenir de la universidad pública. Es necesario propiciar su participación activa en la vida institucional”.

Finalmente, el Lic. Yorg reafirmó su compromiso con la educación superior, el pensamiento crítico y el desarrollo cooperativo, destacando que “mi representación no termina con un mandato, sino que continúa en cada espacio de reflexión, construcción y participación colectiva de la UNaF, ese es mi compromiso asumido”, cerró José Yorg.