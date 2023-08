Yorg visiblemente enojado: «Flaco favor le hacen a la democracia los opositores al injuriar a los paraguayos»

“Sepan los detractores que nosotros los paraguayos no guardamos rencor ni odio a la Argentina, aquella que fue parte de la “Triple infamia”, el odio es cosa de los necios, lo nuestro es la hermandad Latinoamérica”.

Visiblemente enojado el educador social José Yorg- de origen guaraní-comentó que “al leer en un medio periodístico las expresiones del diputado provincial radical Juan Carlos Amarrilla, quien afirmó que “lamentablemente tenemos muchos paraguayos que figuran en nuestro padrón electoral”, me sentí agraviado.” (https://lacornetanoticias.com.ar/notas/6532/lamentablemente-tenemos-muchos-paraguayos-que-figuran-en-nuestro-padrn-electoral)

“Esta manifestación-señaló Yorg- no es una mera opinión, son, en realidad, las materialización ideológica de lo que se conoce como porteñismo, ideología rancia de la oligarquía porteña, además de evidenciar debilidad política en conquistar electores”.

Agregó el educador que “no es la primera vez que esa parcialidad opositora se violenta ante la cultura guaranítica” y rememoró que “el busto erigido en honor al Mariscal López fue públicamente objeto de denostación por ellos, gesto ofensivo que derribé con sólidos argumentos que no se atrevieron a contestar”.

La Patria es Latinoamérica

“Sepan entonces los detractores que nosotros los paraguayos no guardamos rencor ni odio a la Argentina, aquella que fue parte de la “Triple infamia” como denominó Eduardo Galeano compuesta por los gobiernos lacayos de Brasil, Argentina y Uruguay y fragmentó el suelo guaraní, el odio es cosa de los necios, lo nuestro es la hermandad Latinoamérica”, afirmó.

“Sepan los detractores de la cultura guaranitica que nosotros, migrantes paraguayos, trajimos al campo formoseño la cultura del ojopoy y el añondivepá, formas ancestrales de trabajo cooperativo, y como maestro rural enseñé con el método bilingüe español-guaraní a los hijos de los fecundos labriegos, educando con el amor fraternal indestructible”, cerró Yorg.