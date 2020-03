YPF aumentó sus naftas y formoseños se mostraron indignados

Compartir

El lunes las naftas de YPF aumentaron un 0,24% como consecuencia de la aplicación del impuesto al Dióxido de Carbono.

Si bien el incremento no fue informado públicamente, se supo que las modificaciones se debieron al traslado a los precios del impuesto, que había sido establecido a través de una resolución de la AFIP; desde la empresa estatal explicaron que «técnicamente», no es un aumento.

El Grupo de Medios recorrió las calles de la ciudad y pudo constatar que la nafta super que costaba $58,74 y ahora vale $58,89; mientras que la Infinia que salía $64,90 se fue a $65. Formoseños consultados al respecto se mostraron indignados porque «no debía suceder» ya que el presidente de la Argentina, Alberto Fernández anunció el congelamiento del precio de los combustibles por 180 días.

«Acabo de cargar combustible, no estaba enterado de que hubo un aumento, en relación a los demás aumentos este es pequeño, el tema es que ahora van a empezar a aumentar todas las cosas otra vez», confió un hombre consultado al respecto y agregó que «yo cargo dos veces a la semana, lleno el tanque, es decir $500 por semana, por más chico que sea el incremento afecta de igual manera».

Otro señor comentó que «uno está acostumbrado a los aumentos de golpe, porque siempre suben todo. El combustible es indispensable para mí, ocupo bastante, entonces me tendré que acomodar».

«Pareciera que se trata de una broma de mal gusto, porque el presidente Fernández anunció que iban a congelar los precios y ahora sale este aumento, para colmo desde YPF dicen que no es aumento, de qué otra manera se le puede llamar sino de esa manera», aseveró un joven.

De la misma forma una muchacha agregó: «es increíble, no paran los aumentos. Ahora que aumentó YPF tenemos que esperar que las otras compañías también lo hagan, y luego se vendrán los aumentos de precios de las mercaderías y demás. Esto no va a parar nunca».

«Ya ni me sorprende que pase esto, siempre es lo mismo. Los trabajadores que ganamos re poco tenemos que hacerles frente a todos los incrementos. Nuestra plata no alcanza para nada y las cosas aumentan a diario», se lamentó otra mujer.

Finalmente y como lo dijo una de las mujeres que brindó su opinión, ahora se espera que las demás empresas petroleras sigan el mismo camino de la estatal.