YPF crece en Vaca Muerta: se quedaría con las áreas que puso a la venta TotalEnergies

YPF está por quedarse con los activos que la francesa TotalEnergies puso en venta en Vaca Muerta. Se esperaba para este martes el cierre de la operación, cuyo anuncio se haría en los próximos días, según confirmaron fuentes de la industria energética a El Cronista, a partir de una información que publicó el sitio especializado EconoJournal.

Los activos que TotalEnergies puso en venta son el 45% de La Escalonada y Rincón de la Ceniza, dos áreas en las que el grupo europeo era operador y en las que tiene como socios a Shell (45%) y la estatal neuquina Gas y Petróleo (10%). Total las puso en venta este año, luego de que, a fines de 2024, Pluspetrol pagó más de u$s 1700 millones por los activos de ExxonMobil, tras un proceso licitatorio que duró más de un año y en el que quedaron en el camino oferentes como la propia YPF, PAE y Vista.

La posibilidad de replicar esa operación fue lo que incentivó a Patrick Pouyanné, CEO global de TotalEnergies, a iniciar una licitación similar. «Al mismo precio que obtuvo uno de nuestros colegas, estamos listos para desinvertir nuestra licencia para producir shale oil en la Argentina», declaró el ejecutivo en marzo, durante su paso por CERAWeek, la cumbre de la industria energética que se desarrolla todos los años en Houston.

Hace dos semanas, Pouyanné -que había estado hace un año en el país como parte de las celebraciones por el centenario de Total- avanzó varios pasos. En diálogo con inversores, tras el anuncio de los resultados de la empresa al 30 de junio, develó que ya había recibido ofertas para esas áreas, cuyo valor se calculaba en u$s 1000 millones. Trascendió, en ese momento, que los interesados eran YPF, Vista y Tecpetrol.

Según publicó EconoJournal este martes, la oferta de YPF -cuyos términos, aún, no trascendieron- se impuso sobre las de Vista y Pampa Energía, el grupo que lidera Marcelo Mindlin y que, actualmente, está haciendo una apuesta de más de u$s 1500 millones para el desarrollo del yacimiento Rincón de Aranda. Se trata de su primera incursión en shale oil -hasta ahora, Pampa se focalizó en gas- y, precisamente, se hizo con ese activo luego de habérselo comprado a TotalEnergies, a mediados de 2023.

La Escalonada, explicó EconoJournal, tiene fuerte potencial en producción de shale oil y la apuesta es acelerar su desarrollo en el corto plazo. En febrero, informó que uno de sus pozos alcanzó un promedio de 3669 barriles diarios, lo que lo convirtió en el más productivo de la Cuenca Neuquina. El yacimiento es contiguo a Bajo del Choique, el principal campo que Pluspetrol le compró a ExxonMobil. Rincón de Ceniza tiene más potencial gasífero, lo que, indicó el sitio, para YPF es atractivo por su proyecto de exportación de gas natural licuado.

Es, también, un golpe fundamental en el plan de CEO de YPF, Horacio Marín, de convertirse en una empresa 100% volcada al no convencional. «A partir de 2026, seremos eso», repitió este martes, durante su participación en el AmCham Energy Forum organizado en Puerto Madero. En tal sentido, en los últimos días, la empresa activó una nueva etapa de su Plan Andes, el programa por el cual se deshará de sus activos convencionales de hidrocarburos.

Con más de 40 años en el país, TotalEnergies es el segundo productor de gas de la Argentina, entre sus operaciones off shore en la Cuenca Austral y el yacimiento no convencional Aguada Pichana Este, de Neuquén. Aportó el 22% de los casi 51.000 millones de metros cúbicos (m3) de gas natural que la Argentina produjo el año pasado. En septiembre, puso en marcha Fénix, proyecto aguas abiertas frente a Tierra del Fuego, que tiene en sociedad con PAE y la británica Harbour Energy -compradora de los activos locales de la alemana Wintershall Dea- y que demandó una inversión de u$s 700 millones en dos años.

La venta en Vaca Muerta se produce dentro de una reorganización mundial de su portafolio de inversiones, que incluyó deshacerse de activos en Nigeria y acciones en empresas de energías renovables en los Estados Unidos, Francia y Grecia, para apuntalar sus inversiones estratégicas en Brasil y Surinam.

En el país sudamericano, el grupo lleva invertidos u$s 14.000 millones, d elos cuales u$s 12.000 millones son en oil & gas. Proyecta mantener un ritmo de u$s 1000 millones anuales. En tanto, en Surinam, el desembolso será de u$s 11.000 millones en tres años.