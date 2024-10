YPF: el CEO contó que la petrolera recuperó su valor histórico y se viene otro aumento de las naftas

La acción de YPF creció un 160% en dólares en el último año, a partir de la segunda vuelta de las elecciones 2023 que consagraron a Javier Milei como Presidente. De esa forma, el valor de la petrolera argentina recuperó su promedio histórico, de 26 dólares.

Así lo destacó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, en un almuerzo ante los integrantes del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICYP) en el hotel Sheraton.

Además, según pudo saber Clarín, la empresa prepara un aumento de la nafta y el gasoil, que sería algo menor a un 4%, a partir del viernes 1 de noviembre. En las últimas 52 semanas, la acción de YPF en la New York Stock Exchange (NYSE:YPF) tocó un mínimo de 9,57 dólares y un máximo de US$ 26 la semana pasada. Ahora su capitalización bursátil alcanza los US$ 11.600 millones.

El gran rebote del valor de la petrolera ocurrió durante los días posteriores al ballotage, a tono con la euforia de los inversores por la victoria de Milei y un escenario más amigable al mercado, con menores restricciones al movimiento de capitales.

Precisamente, el panorama que se abrió con YPF fue una libertad para incrementar fuertemente los precios locales de los combustibles, que rápidamente se acercaron a los internacionales.

Actualmente, los valores del gasoil quedaron levemente por encima de la paridad de exportación (export parity) y la nafta apenas por debajo.

Por eso, la empresa planea trasladar al público en los próximos días los costos de la devaluación del peso contra el dólar (2% mensual), los biocombustibles y los impuestos, además de las variaciones en el precio del petróleo, que este mes promedió los US$ 76 por barril, contra los US$ 75 de septiembre.

La suba de la nafta llegará un mes después de la baja de 1% en octubre (4% en los márgenes de la empresa), que fue la primera vez en casi 6 años.

El presidente de YPF repasó ante empresarios el estado de su plan 4×4 y anticipó alguno de sus próximos pasos: pondrá a la venta el 70% de su participación accionaria en Metrogas y acelerará con las adjudicaciones para el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS).

A principios de noviembre, la compañía avanzará con el cierre de las licitaciones para los caños, la ingeniería civil, la construcción de los tanques y las boyas, de manera de tener listo el proyecto para mayo o junio de 2026 y tenerlo operativo en el tercer trimestre de ese año.

YPF ya consiguió que Vista, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía y las multinacionales Chevron y Shell se comprometan a aportar como socios y cargadores de petróleo crudo al oleoducto en una sociedad que saldrá a buscar unos US$ 2.500 millones de financiamiento en el mercado.

El VMOS permitirá destrabar la capacidad de evacuación de petróleo desde Vaca Muerta hasta el Océano Atlántico, con una capacidad de 360.000 barriles por día en un inicio, todo para exportación.

Marín también explicó la razón principal por la que se decidió por Río Negro en vez de Bahía Blanca para instalar el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL): el costo de los gasoductos sería US$ 1.000 millones más económico en la provincia gobernada por Alberto Weretilneck que en la de Axel Kicillof, por su cercanía a Neuquén.