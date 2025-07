YPF: Justicia de EE.UU. suspende por tiempo indeterminado la entrega de acciones

Luego de la solicitud que envió el Gobierno, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ordenó la suspensión por tiempo indeterminado de la entrega de acciones de YPF. Esta decisión se da en el marco del fallo de la jueza Loretta Preska, quien ordenó hace dos semanas que la Argentina debía entregar el 51% de las acciones de la petrolera.

«En cada una de las apelaciones mencionadas, el apelante solicita una suspensión en espera de la apelación de la Orden de Entrega del Tribunal de Distrito de fecha 30 de junio de 2025, y solicita una suspensión administrativa provisional», señala el comunicado de la Cámara de Apelaciones.

Y prosigue: «Los apelados han indicado su oposición a la solicitud de suspensión en espera de la apelación, pero no se oponen a la presentación de una suspensión administrativa temporal para permitir una presentación ordenada y la consideración de la solicitud de suspensión».

Al mismo tiempo, la Justicia de EE.UU. ordena que «el Tribunal conceda una suspensión administrativa temporal de la Orden de Traspaso del Tribunal de Distrito en espera de la resolución de la solicitud de suspensión por un panel de tres jueces».

En tanto, insta a que los apelados presenten «su oposición a la solicitud antes del 17 de julio de 2025», mientras que el apelante «deberá presentar su réplica antes del 22 de julio de 2025». El Gobierno acudió el lunes por la tarde a la Cámara de Apelaciones, con el objetivo de lograr la suspensión temporal de la entrega de las acciones de la empresa estatal.

La defensa argentina apeló dos decisiones judiciales clave: la sentencia que obliga al país a pagar una indemnización de u$s 16.100 millones más intereses y, por el otro lado, la entrega del 51% de las acciones de YPF.

El recurso fue interpuesto, luego de que Preska rechazara el pedido de Argentina de suspender la transferencia de las acciones a los fondos Burford Capital y Eton Park, así como al fondo Bainbridge. No obstante, el Estado contaba con tres días más para apelar la decisión de la jueza.

Tal como adelantaron desde el oficialismo a este medio, el país no había incumplido ninguna orden, ya que la magistrada le otorgó tres días más para pedir la suspensión ante la Cámara de Apelaciones. Ahora, con la decisión judicial, ya no hay riesgo de desacato.

Con esta decisión de la Cámara de Apelaciones, se corrió el plazo para que Argentina sea considerada en desacato. Para el CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril, el fallo definitivo sobre si se acepta el pedido del país de suspender la transferencia de acciones mientras apela, se conocerá hacia finales de la semana que viene.

No obstante, para la jueza, el país «ha abusado de las concesiones del Tribunal y, por lo tanto, no se le otorgarán concesiones adicionales». Al respecto, argumentó que ya había concedido la posibilidad de apelación en enero de 2024 a cambio de una garantía mínima, aunque esta acción no fue concretada. La defensa Argentina ya anticipó que avanzará en todas las instancias posibles, incluida la Corte Suprema de Estados Unidos.

En paralelo, la defensa suma aliados. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que se presentará ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para pedir la suspensión del pedido de Preska. Su argumento se sustenta en que el 51% de las acciones de YPF, que están en manos del Estado, se distribuye entre Nación y las provincias.

Fallo de YPF: contexto e implicados

Luego de expropiar en 2012 a la petrolera española Repsol el 51 % de las acciones de YPF, la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina en 2023, dado que el Estado no se llevó a cabo una oferta pública de adquisición de títulos para otros accionistas.

Tras esta resolución, y luego de adquirir los derechos de litigio de dos sociedades que quebraron (Petersen Energía Inversora y Petersen Energía), los fondos Burford Capital y Eton Park iniciaron una demanda en 2015 el Estado.

Vale resaltar que estas dos empresas, pertenecientes al Grupo Petersen (familia Eskenazi), tenían acciones por el 25% de la petrolera, las cuales fueron adquiridas a la empresa española Repsol en 2008 y 2011.

La jueza Loretta Preska ordenó al Estado argentino la entrega de parte de las acciones de YPF

El inconveniente radica en que los Eskenazi habían comprado las acciones a través de préstamos que otorgaron bancos internacionales. A su vez, el compromiso de pago se establecía mediante el giro de dividendos de sus acciones en la empresa petrolera.