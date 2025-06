YPF prueba precios dinámicos y autodespacho: «Es una innovación,pero con riesgos», advierte Ángel Bigatti

El titular de Bigatti Combustibles habló sobre el nuevo modelo que la petrolera nacional está testeando en algunas estaciones del país, con modificaciones en el horario y forma de venta de combustibles.

Ángel Bigatti, propietario de las estaciones Bigatti Combustibles, dialogó con el Grupo de Medios TVO sobre las recientes novedades implementadas por YPF en algunas estaciones del país. Se trata de una prueba piloto que incorpora precios dinámicos durante la madrugada y un sistema de autodespacho de combustibles, al estilo de lo que se utiliza en países como Estados Unidos.

“Es una innovación, no conozco antecedentes de este tipo de situaciones. Por ahora, lo harán en cuatro estaciones: dos en la provincia de Buenos Aires, una en Rosario y otra en Mendoza. Todo dependerá de los resultados que obtengan con esta experiencia”, comentó Bigatti.

El empresario se mostró cauto respecto al nuevo sistema de autodespacho. “Esto tiene que ver con los horarios, pero también con otro condicionante importante que es el autodespacho. En esto, los estacioneros no estamos muy de acuerdo, porque no se trata de agua, se trata de un combustible inflamable, y eso es peligroso”, advirtió.

Consultado sobre la posibilidad de que este modelo se implemente en Formosa, Bigatti explicó que se trata de una tecnología costosa y que también implicaría un rediseño en la lógica de atención nocturna. “Lo que leí es que incluso se plantea que la venta se realice desde la tienda de la estación, como en Estados Unidos. Pero si se trata de la noche, muchos deberán tener personal específicamente para eso, ya que a esa hora generalmente no hay demanda y el servicio está cerrado”, señaló.

Además, hizo hincapié en otro aspecto no menor: “Hay que tener en cuenta que no es muy cómodo para los empleados trabajar en horario nocturno”.

Por último, Bigatti destacó que los precios de los combustibles se han mantenido estables en los últimos tiempos, algo que consideró positivo y necesario en el contexto actual.