Yuyito González propuso a Colapinto como candidato para su hija Brenda

Desde su rutilante llegada a la Fórmula 1, Franco Colapinto supo hacerse un lugar en los medios con su talento y su carisma. Su nombre empezó a trascender las fronteras del deporte y el piloto de automovilismo de 21 años se volvió un gran tema de conversación en la mesa cotidiana, y se le adjudicaron romances con algunas famosas. En ese marco, Amalia Yuyito González se refirió al deportista y en su programa lo pintó como un buen candidato para su hija, Brenda Di Aloy. Tras las repercusiones la joven habló con Teleshow y opinó de la propuesta de su madre.

“Es muy chiquito para mí. Sin embargo, destaco que es un joven muy talentoso y admiro lo que hace a tan corta edad”, aseguró la influencer de 27 años ante la consulta de este medio. Y destacó: “Me gustaría conocerlo, pero con fines laborales, y hacerle una entrevista en mi programa”. También se refirió a los dichos de Amalia, los cuales tomó con humor. “No me hago cargo de lo comentarios de mi mamá”, sentenció la modelo luego de que su nombre y el del Franco se volvieran furor en las redes sociales.

La sugerencia por parte de la conductora tuvo lugar en su programa Empezar el día (Ciudad Magazine), tras ver una serie de entrevistas al prometedor piloto, quien pasó por el reconocido ciclo español El hormiguero. “Vamos a saber más de Colapinto porque recién comienza su carrera”, comentó Yuyito en alusión al largo camino que tiene por delante. Esto dio a lugar a que su panelista, Marcia Frisciotti, acotara: “Te gusta, ¿no?”.

Sin dar vueltas, Yuyito aseguró ante la cámara: “Me cae muy bien. Me parece que es un chico adorable”. Con un tono pícaro, Marcia le planteó una jugada propuesta a la animadora: “Imaginate que Brenda te caiga con una persona como Colapinto, que es más chico que ella, ¿te parece bien alguien así?”. Ante las palabras de su compañera y la diferencia de edad que existe entre ambos, la pareja del presidente Javier Milei se refirió a la actitud del muchacho: “Sí, es más joven pero se lo ve bastante maduro”.

Por su parte, la panelista coincidió y dijo: “Claro, piola y maduro. Me gusta para ella”. Resuelta a ocupar el rol de Cupido, González lanzó: “Sí, habrá que presentárselo a Brenda. Además, ella es una bomba”. Y con un tono esperanzador de lo que podría llegar en el futuro, la madre de Di Aloy sentenció: “¡Y nos vamos a España!”.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Colapinto se vio envuelto en el mundo artístico. Si bien en esta ocasión se debió a los dichos de Amalia, lo cierto es que días atrás se codeó con varias figuras del ámbito. A finales de septiembre, Franco se tomó un breve descanso antes de participar en el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, y disfrutó de una salida nocturna en Madrid. Esta no pasó desapercibida ante la prensa, ya que se lo vio con varias celebridades argentinas.

A través de las redes sociales se viralizaron algunas fotos donde se pudo apreciar al corredor de autos en Ceferino Restaurante, ubicado en el barrio de Salamanca, donde asistió a un encuentro privado organizado por Gaby Álvarez. Allá, el muchacho no solo estuvo con el relacionista público, sino también la actriz Natalie Pérez, la periodista Majo Martino y una de las hijas de Marcelo Tinelli, Cande, quienes estuvieron a su lado en una de las tantas postales que captaron la atención de sus fanáticos y dio vuelta el globo.