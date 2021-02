Zabala confirmó que se declaró abstracto el hábeas corpus presentado por periodistas de medio nacional

Compartir

Linkedin Print

La Fiscal de Estado de la provincia, Stella Maris Zabala, brindó detalles acerca de la resolución del habeas corpus presentado por un grupo de periodistas de un medio nacional; y recalcó que “de ninguna manera se quiere impedir la tarea periodística “.

En primer lugar, Zabala explicó que, en el escrito, estos trabajadores de prensa manifestaron su interés por ingresar al territorio formoseño de manera anticipada, ya que “se asustaron” porque, según la información que les llegó a ellos, una colega suya no pudo entrar a la provincia y tenían dudas de cómo sería su situación de ingreso, pero “no es que estaban varados en el límite, ni mucho menos”.

“La causa de habeas corpus se declaró abstracta, o sea que no hay ninguna vulneración de ningún derecho; la provincia concurrió ante el juez con un escrito, a pesar que nosotros seguimos insistiendo siempre en la incompetencia de la Justicia Federal, nos presentamos cada vez que ha sido requerida a estar a derecho y producimos el informe”, precisó; y agregó: “En esta circunstancia hemos dicho que no hay ningún inconveniente que ingresen estos trabajadores porque son esenciales”.

En ese sentido, Zabala argumentó que la provincia sólo solicitó que el grupo de comunicadores cumpla el protocolo establecido en la provincia para estos casos: llegar con un hisopado negativo, volver a hisoparse al ingresar y aguardar, en un plazo máximo de dos horas, los resultados negativos para poder ejercer su tarea.

“Nos comprometemos, en un término máximo de dos horas, a darles el resultado, motivo por el cual se va a afectar un personal de salud expresamente el día que ellos quieran para producir rápidamente el resultado para que no puedan ser demorados en su labor periodística y facilitarle el ingreso a la provincia que lo tienen todos”, aseveró.

Y aclaró: “Más aun le hemos dicho que pueden estar esperando el resultado en un hotel, que va a ser a costa de la provincia, porque de ninguna manera se quiere impedir la tarea periodística”.

Además, la fiscal expuso que cuando el fallo expresa que “ordenar al gobierno que cumpla estrictamente con el protocolo” significa que indiquen la fecha en que van a venir, que se hisopen y aguarden el resultado para desarrollar su labor.

“Son trabajadores esenciales y les vamos a garantizar lógicamente el desarrollo de su función donde ellos quieran estar. Lo único que le pedimos nosotros en la presentación y le dijimos al juez es que tengan la responsabilidad de dar cumplimientos a todas las medidas de protección que se establecen y que la provincia tiene, porque durante el termino de diez días se está en periodo de ventana o sea que la persona puede estar asintomática y ser portadora del virus, por lo que le requerimos el cumplimiento del barbijo, al distanciamiento social, a las medidas de higiene”, detalló.

Y concluyó: “Nosotros tenemos un protocolo que perfectamente se puede cumplir, no van a hacer cuarentena porque ellos están en tránsito, no quedan acá, cumplen su tarea y vuelven a su lugar de origen de desarrollo de su actividad habitual. Pueden venir perfectamente, los esperamos con todo gusto para desarrollar su trabajo en nuestra querida provincia”.

Compartir

Linkedin Print