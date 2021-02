Zabala reiteró: “Quedó demostrado que nunca se impidió el ingreso de los periodistas”

Compartir

La doctora Stella Maris Zabala, fiscal de Estado de Formosa, reiteró que a la provincia “no se le impuso” el ingreso de los periodistas de medios porteños, ya que la Justicia Federal de Formosa declaró abstractos los hábeas corpus presentados porque “nunca nos opusimos a que entren”.

Enfatizó que “el Gobierno provincial no tuvo ningún revés en la Justicia, en absoluto. Porque tanto en hábeas corpus presentado por periodistas de La Nación como en el de Todo Noticias (TN) nos hemos presentado diciendo que no existe ninguna restricción o impedimento para que la prensa desarrolle su tarea en la provincia”.

Por este motivo, reiteró, la Justicia Federal de Formosa declaró abstractos ambos planteos.

En el caso de los periodistas del diario, “sólo requerimos el hisopado negativo efectuado 72 horas antes y otro al ingresar al territorio formoseño”, ya que “como trabajadores esenciales que están en tránsito no hacen cuarentena”.

A su vez, respecto del canal, “nos presentamos pidiendo exactamente lo mismo”, esclareciendo que “no nos oponíamos (a su ingreso), sino todo lo contrario; hemos reiterado que no tienen impedimento alguno para entrar”.

“Para facilitarles su tarea, que el hisopado pueda hacerse en el menor tiempo posible y que no tengan que esperar un día o dos el resultado del estudio, la provincia ofreció abocar personal de salud y que estén en un hotel en para que en el término de seis horas se pueda contar con eso”, agregó la funcionaria.

En ese sentido, recalcó que “eso no le fue impuesto al Estado provincial”, dilucidando que “nada se le impuso a la provincia”, puesto que “nunca nos opusimos al ingreso de los periodistas”.

Fue así que los trabajadores del canal porteño “estuvieron en el Hotel Las Kalas esperando y fue el doctor Hugo Bareiro, titular de la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC), quien personalmente les dio los resultados de los hisopados, que fueron negativos”.

“Luego, fueron a desarrollar su tarea periodística donde ellos quisieron”, agregó la fiscal de Estado, “quedando demostrado que la provincia de Formosa nunca negó o impidió el ingreso de los periodistas”, ya que “lo único que se les requirió fue el cumplimiento del protocolo sanitario y la inscripción para otorgarles fecha de ingreso y horario”, cerró.

