Zago: «Lo de la senadora Crexell son acuerdos con consensos»

El diputado del Movimiento de Integración y Desarrollo Oscar Zago desestimó hoy las críticas de la oposición al posible nombramiento de la senadora Lucila Crexell como embajadora de la UNESCO, y sostuvo que la dirigente «lo venía buscando hace mucho tiempo» y que se trata de «acuerdos con consensos, no son dádivas».

«No para mí, en este caso, no hay corrupción», remarcó y de esta forma, el ex presidente del bloque de La Libertad Avanza rechazó las denuncias de la oposición, de que le habrían ofrecido esa designación a cambio de un voto favorable para la Ley de Bases.

«Vos consensuas, vos arreglas, cada gobernador quiere llevar agua para su molino. Además, vos tenes que cubrir lugares y cargos. Siempre hay una cuestión de beneficios para las gobernaciones. La senadora lo venía buscando hace mucho tiempo. Son acuerdos con consensos, no son dádivas», sostuvo en declaraciones a Radio Splendid. Por otro lado, Zago dio su punto de vista sobre el extenso proceso de aprobación de la Ley de Bases, que aún debe ser ratificada por la Cámara de Diputados tras los cambios en el Senado.

«El Gobierno viene buscando la Ley desde enero. Quizás no se debería haber presentado con tantos artículos. Estamos convencidos que son reformas necesarias. Quizás a la oposición se le hacía pesado cómo presentábamos un paquete tan grande de leyes», evaluó el dirigente que tras unas diferencias internas creó su propio bloque, aunque se sigue identificando como integrante del oficialismo.

«Siempre es clave alguien del Ejecutivo que se siente en Cámara Alta y Baja para que esto se logre. Una Ley sin el funcionario en la consulta constante es muy difícil», continuó evaluando. Sobre sus idas y vueltas con La Libertad Avanza, sostuvo: «A mi no me pica el boleto nadie. Yo soy parte fundadora, si no me gusta me voy. En el 2014 me fui de Juntos. No pude lograr el objetivo de un interbloque general y grande. Acá no hay bloques amigos, nos sentamos todos a dar discusión. Las decisiones las tomo yo. Di un paso al costado».