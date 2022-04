Zaira Nara compartió un contundente mensaje tras los rumores de separación de Jakob von Plessen

Compartir

La modelo respondió con una foto a las versiones que hablaban del final de su relación con el papá de sus hijos y de un posible vínculo con Facundo Pieres, ex de Paula Chaves.

Zaira Nara y Jakob von Plessen fueron foco de los rumores en los últimos meses. En medio de un viaje a Miami de la modelo de 33 años con sus amigas, se reavivaron las versiones de que estaba separada del papá de sus hijos y la novedad más reciente era que estaba saliendo con el reconocido polista Facundo Pieres. No obstante, fue ella misma quien se encargó de desmentir tal información, con una foto publicada este viernes en su perfil de Instagram.

“Felices Pascuas para todos”, escribió la hermana de Wanda, allí donde cuenta con 4,8 millones de seguidores. Pero lo más llamativo de la publicación fue que, en la postal, se encontraba con Jakob y con sus dos hijos, Malaika y Viggo. Además, lo que capturó la atención de sus fanáticos y de quienes siguen bien de cerca su carrera profesional y su vida amorosa fue el hecho de que el posteo lo hizo en conjunto con Von Plessen.

No obstante, a los diez minutos de haber compartido la publicación, Zaira apostó por ser aún más contundente con su mensaje hacia quienes hablaron de una separación de su pareja de origen austríaco y cambió el mensaje de Pascuas por un corazón.

Si bien anoche en el programa LAM (América TV), donde Yanina Latorre lanzó la información de que Nara estaba saliendo con Pieres, la modelo se encargó de dirigirse al conductor, Ángel de Brito, para desmentir el rumor. La panelista había expresado: “Se conocieron en un asado”. A su vez, agregó que el polista “estuvo de novio con Paula Chaves, que es íntima amiga de Zaira”. “Ella estuvo en Miami en marzo y ambos se vieron”, señaló y aclaró que “él no la muestra públicamente todavía”.

Pero, cuando escuchó tales datos en el vivo del ciclo de América, Nara le escribió a Pía Shaw y la panelista leyó su mensaje: “Me pone que no está separada y que no fue a ningún asado. Nada que ver”. Además, la modelo planteó: “No voy a salir a desmentir cada cosa que dicen, pero esto es una falta de respeto a mi familia. Por favor, que desmientan esto. Lo niego totalmente”.

No pasó mucho tiempo desde la noche del jueves hasta la mañana del viernes, cuando la hermana de Wanda Nara decidió usar su canal de redes sociales para terminar con los rumores que persiguen a la pareja hace meses. Lo cierto es que el silencio de los dos en Instagram y la ausencia de Von Plessen en los momentos que Zaira compartió con su hermana durante su visita desde París reavivaron las versiones de que estaban separados.

La modelo y el amante de los caballos están en pareja desde 2015 y, fruto de su relación, tuvieron a Malaika y Viggo. A pesar de que se mostraron siempre muy unidos ante sus seguidores y también con la familia de Wanda y Mauro Icardi, hace casi un año que las versiones de que rompieron su relación rondan a la pareja, aunque, para estas Pascuas, parece que estarán más unidos que nunca.

