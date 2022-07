Zaira Nara contó qué pasó con Jakob Von Plessen durante su viaje a Italia

Compartir

Zaira Nara hizo un paréntesis en sus compromisos laborales para tomarse unas merecidas vacaciones a Europa. La conductora ya se encuentra en Italia, donde vive su hermana Wanda y sus cinco sobrinos. Tiene previsto quedarse tres semanas en el Viejo Continente.

En sus redes sociales, la empresaria va mostrando el día a día de esta escapada familiar. En algunas postales se pudo ver que en el reencuentro con su hermana recorrieron Italia con sus hijos, Malaika y Viggo y su mamá Nora Colosimo, quien se sumó para disfrutar del viaje y también para ayudarlas con los niños: Valentino, Constantino y Benedicto –del matrimonio anterior de Wanda y Maxi López-, Francesca e Isabella, de su relación actual con Mauro Icardi.

En las primeras publicaciones, Jakob Von Plessen no aparecía ni en las fotos ni en los videos. Esto no llamó la atención de sus seguidores porque la pareja viene de transitar una fuerte crisis: si bien ella no hace referencia al tema, en las últimas semanas se los vio juntos paseando por Colonia, Uruguay. Él, por su parte, no utilizó sus redes sociales para expresarse sobre su vida privada, así como tampoco posteó nada sobre algún posible viaje.

En las últimas horas, la modelo posteó en sus historias de Instagram una imagen con sus dos hijos y Jakob. “Mis amores”, escribió junto a un corazón. Su mamá también compartió fotos del festejo del cumpleaños de su yerno que incluyó una cena familiar a modo de celebración. “Muy feliz cumple @jakotango”, señaló Nora junto a una tierna imagen de Zaira y su familia.

De esta manera, quedó en evidencia que la conductora y su pareja han logrado superar la fuerte crisis en la relación. Seguramente, en estas vacaciones aprovecharán para disfrutar cada día con sus hijos y seres queridos, ya que ambos siguen apostando fuertemente a este amor.

Mauro Icardi, por su parte, se encuentra en París cumpliendo con sus compromisos laborales con el club PSG que retomó su pretemporada. Hasta el momento, según los posteos tanto de Zaira como de Wanda, no se ve a Jakob como parte del viaje familiar. Aunque las vacaciones recién comienzan y seguro en los próximos días mostrarán más sobre su intimidad.

Antes de comenzar con sus vacaciones, Zaira había dado una entrevista a Socios del espectáculo (El Trece) para hablar de sus planes laborales. Aunque recibió alguna propuestas interesantes para regresar a la pantalla chica, optó por rechazarlas porque desea poner todas sus energías en su propio emprendimiento dedicado a una línea de cosméticos.

“La realidad es que en la pandemia me acostumbré a estar 100% en el lado empresarial, a mi marca de beauty, a hacer diseños para algunas marcas. Me está costando dejar eso que me permite manejar más mi agenda. La tele me apasiona, pero me quita tiempo y no puedo estar más con los chicos”, aseguró.

Además se refirió a los rumores de que realizaría un reality con su hermana Wanda: “Nuestra vida es muy pública, imaginate si hacemos un reality. Por ahora no, aunque con Wanda siempre decimos que nos gustaría hacer algo juntas en tele. A mí me conviene hacer algo allá, pero no me conoce nadie. Ya somos medio un reality, a mí me costaría un poco hacerlo porque siempre trato de mantener un poco la intimidad”.

