Zaira Nara explicó por qué no quiere hablar de su relación amorosa con Facundo Pieres

En el verano fue noticia el romance entre Zaira Nara y Facundo Pieres, ex de su mejor amiga, Paula Chaves. A comienzos de este 2023 volvieron a mostrarse juntos en Punta del Este y, a tres meses de confirmar su separación de Jakob Von Plessen, con quien tuvo a sus hijos Malaika y Viggo.

A poco de llegar de los Estados Unidos, la modelo fue entrevistada por el ciclo Socios del espectáculo (El Trece). Durante la charla, cuando el periodista le preguntó si había estado con el polista en el exterior, ella respondió de manera contundente: “Yo no hablo de mi vida privada”.

En su cuenta de Instagram, la hermana de Wanda Nara se sacó una foto caminando por la calle y de fondo se veía un local de la exclusiva joyería Tiffany. Entre risas, el cronista le consultó si con su pareja habían entrado al comercio quizás a comprar un anillo de compromiso. Ella le contestó: “Si me gusta un anillo me lo compro yo, no necesito que nadie me lo compre”.

Un poco cansada de las preguntas sobre su vida privada, Zaira señaló: “Yo a los únicos que les rindo cuenta es a mis hijos y a la AFIP porque soy una persona muy prolija”. Luego, aseguró que estaba muy enamorada de su vida, de sus hijos y de sí misma. “A mí me encanta cuidar mi vida personal, si igual van a opinar, es preferible hacer lo que uno cree”, agregó.

Por último, reveló por qué no se casaría con un hombre: “Quizás nunca, hoy si tengo ese amor no sé si me casaría. Hay algo que se pierde dándole la obligación a la relación de amarse para toda la vida. Me parece que es más real cuando te tenés que elegir todos los días, no porque firmaste un papel frente a un juez”.

Cabe recordar que en enero pasado, Nara y Pieres se mostraron juntos por primera vez en un evento exclusivo en Punta del Este al que asistieron varios famosos, como Susana Giménez y Marcelo Tinelli. Zaira fue a pasar las fiestas del 31 de diciembre junto a su familia, sus hijos Malaika y Viggo, sus padres y su hermana Wanda con sus chicos, y aprovechó para distenderse después de un año intenso.

En el país vecino, la pareja se fue relajando y ambos se mostraron juntos, disfrutando de su amor, tanto en la playa como en restaurantes de la ciudad uruguaya. De esta manera, Zaira volvió a apostar al amor, luego de confirmar la ruptura con Jakob Von Plessen. “Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”, expresó la modelo en un comunicado.

Los rumores de crisis en la pareja se remontan al 2021, más precisamente cuando estalló lo que muchos denominaron “Wandagate”, el escándalo por el que su hermana mayor había señalado a la China Suárez como tercera en discordia en su matrimonio con Mauro Icardi. En ese entonces, había trascendido que Jacok habría sido quien encubrió al jugador de fútbol para que pudiera concretar un encuentro con la actriz, mientras las hermanas Nara disfrutaban de La Semana de la Moda en Milán.

Relacionado