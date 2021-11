Zaira Nara faltó a un evento y alimentó los rumores de crisis con Jakob Von Plessen

Compartir

La modelo debía asistir a una gala a la que fueron otras celebridades y se bajó a último momento. Su palabra.

Si bien estaba lleno de famosas de renombre, ella era una de las más buscadas en un evento exclusivo al que asistieron Carolina Pampita Ardohain, Valeria Mazza, entre otras figuras. Las cámaras y los medios esperaban a Zaira Nara. Por estos días, su palabra es clave: por carácter transitivo, quedó envuelta la crisis matrimonial de su hermana Wanda y Mauro Icardi.

Es que el futbolista admitió que se encontró con la actriz Eugenia China Suárez en un hotel de París mientras las hermanas Nara estaban de viaje en Milán. Justamente también en un evento de moda. Además de que se buscó la palabra de la modelo por la situación familiar, su pareja, Jakob Von Plessen fue el cómplice de su cuñado: lo acompañó después del partido y lo esperó en el auto para luego regresar juntos a la casa en la que los esperaba su suegra, que había quedado al cuidado de sus respectivos hijos.

Una vez que Wanda y Zaira se fueron enterando de los detalles de aquel encuentro, la modelo tuvo una fuerte crisis marital con el padre de sus hijos y las versiones indican que Von Plessen por estos días está durmiendo en la casa del campo. Ella, además, mostró en sus redes sociales que se sacó su alianza.

El evento al que Zaira debía asistir fue el jueves. Para ello, su equipo de estilistas se acercó al lujoso hotel de Retiro en el que ella se cambiaría y produciría. Sin embargo, debió cancelar por un imprevisto que tiene que ver con su salud. “Me agarró un virus, mal. O me intoxiqué. No sé, pero ayer tenía a todos en el hotel preparándome y se tuvieron que ir”, le dijo la conductora a Ángel de Brito a través de un mensaje de WhatsApp que el conductor de Los ángeles de la mañana leyó este viernes al aire.

El periodista agregó que luego hablaron de “otras cosas” y no detalló si le consultó sobre su situación marital. Si bien Andrea Taboada fue la que dio la información de que estaban en crisis, él se expresó en su cuenta de Instagram (en la aplicación de preguntas y respuestas a sus seguidores) y sostuvo que “para nada” estaban separados. Por su parte, se refirió a Von Plessen como “un salame” por haber sido el cómplice de Icardi.

Cuando se desató este escándalo públicamente -porque ella ya estaba enterado de todo por su hermana-, Zaira Nara habló de la distancia que había decidido mantener con la China Suárez, quien también se peleó con Paula Chaves. “No quiero meterme, ahora todo sale de algún lado. Yo de ella (la China) no sé qué pensar”, le dijo al conductor de LAM por ese entonces, cuando aún no estaba en crisis con su marido. Es que a Wanda todavía no le había llegado aquel famoso mail anónimo contándole los detalles del encuentro y de sus cómplices.

Paula Chaves, por su parte, tampoco quiso hacer referencia públicamente. Ellas son familia: Zaira es la madrina de Filipa, la hija menor de la conductora y Pedro Alfonso. Invitada a Cortá por Lozano, calificó la situación como “horrible” e hizo una salvedad: “Pero no voy a hablar del tema. Me apena mucho todo esto. Pero no, no es mi tema y no puedo opinar ni hablar ni nada”.

“No, no, está bien, se entiende perfectamente. Pero igual vos sos más amiga de Zaira…”, remarcó la conductora del ciclo de Telefe. “Zaira es la madrina de mi hija y yo la amo”, enfatizó Paula sobre el vínculo que tiene con su amiga. “Y con la China buena onda, pero no es que eran tan amigas”, agregó en alusión a la relación con la ex Casi Ángeles.

“Claaaaaro”, respondió Paula queriendo dar por finalizada la cuestión. “Claro, es otra relación digamos… ¿Y Zaira está bien? Porque habían dicho que ella se había peleado… ¿Viste que hablan pelotudeces?”, siguió preguntando Lozano. “Está muy bien, está bárbara, ella es re tranquila…”, fueron las últimas declaraciones que Paula Chaves hizo sobre su amiga.

