Zaira Nara habló a fondo de la salud de Wanda

Zaira Nara volvió a hablar de la salud de Wanda y en diálogo con Socios del Espectáculo dio detalles sobre cómo se encuentra actualmente su hermana. Vale recordar que luego de mucho misterio en torno a su diagnóstico, la empresaria fue revelando detalles oficiales hasta que semanas atrás le puso nombre: leucemia.

“Ella está muy bien, se la ve en excelente estado, afortunadamente”, contestó Zaira luego de que el cronista de El Trece le preguntara por su hermana. Acto seguido, la consultaron sobre cómo vivió ella el momento en que a su hermana le diagnosticaron la enfermedad.

“Lo viví como todos. Wanda es de todos y nos afectó a todos no saber qué le sucedía. Afortunadamente, está muy bien, cuenta con mucho apoyo y está haciendo lo que más le gusta. No diría que ya superó la situación, ya que es un proceso de tratamiento, pero está atravesando un momento muy positivo y eso me llena de alegría”, agregó Zaira feliz por el pronóstico favorable de la conductora que pronto regresa a la televisión argentina.

“Nunca esperamos recibir malas noticias de alguien cercano”, continuó la modelo. “Uno tiende a pensar que las malas noticias solo suceden en el noticiero y nunca nos afectarán personalmente. La verdad es que cuando llega de alguien cercano, pensás: ‘Ay, la puta madre. También puedo experimentar ese dolor que se ve en las redes sociales y en la televisión’”.

Para cerrar con este tema, Zaira reconoció: “Cuando te pasan cosas así como que te hace más humano. Te hace valorar a la familia, valorar los momentos, valorar cuando te enojás por una pavada. Para mí, todo este tipo de cosas son como cachetazos que me da la vida que me hacen decir ‘y yo me estaba preocupando por esto’”.

Paralelamente, en la nota le preguntaron por su relación actual con Facundo Pieres a quien blanqueó tanto en sus redes como en Rummis, ciclo que se emite desde Punta del Este por el streaming La Casa y que tiene como conductora a Zaira junto a Lizardo Ponce, Cachete Sierra, Lola Latorre, Juariu y Leandro Saifir. Lo primero que dijo Zaira sobre ese tema fue: “No estoy comprometida, pero sí estoy en pareja”.

“No suelo involucrarme en asuntos de la vida privada, ya que las conversaciones privadas pueden volverse demasiado íntimas al replicarlas. Lo positivo es que estoy muy bien, todo está en orden”, comentó sin dar mucho más detalle al respecto.

Por último, el cronista de Socios quiso saber sobre su vínculo con Paula Chaves ya que eran muy amigas y el romance con Pieres hizo que se quebrara esa relación. “Amo a Pau, Pedro, a sus hijos. Para mí es mi familia y estamos en un momento en que no hay vínculo. No voy a mentir”, reconoció.

Acto seguido, se lamentó cuando le preguntaron si seguía viéndose com su ahijada Filipa que es la hija menor de los actores: “Imaginen que si no tengo vínculo con la mamá tampoco puedo pasar a buscar a Fili sin hablar con los papás”, comentó y explicó: ”Es un momento que respeto, me parece bien, y todo tipo de relaciones, sobre todo cuando son tan intensas y cercanas, pueden pasar por algo así. No sé qué va a pasar el día de mañana”, agregó dejando las puertas abiertas.

“Mi sentimiento está intacto. Pienso que son buena gente, me gusta tenerlos cerca, me duele no estar cerca de ellos y no tenerlos en mi día a día. Pero también soy madura y entiendo que hay circunstancias en la vida que te alejan de la gente y esto es lo que pasó”, insistió Zaira que no quiere forzar nada y concluyó: “Lo entiendo, pero tampoco me enrosco. La vida continúa y no me puedo quedar estancada en algo que no va”, cerró la modelo sobre su vínculo con Paula Chaves.