Zaira Nara habló de la delicada relación con su papá y su perfil mediático:”No me divierte verlo en ese lugar”

Si bien en este último tiempo se acercó a Andrés, la conductora remarcó que el vínculo “no volvió a ser el de antes”.

Durante mucho tiempo, Andrés Nara se distanció de sus hijas Zaira y Wanda. ¿El motivo? La relación entre padre e hijas perdió el equilibrio cuando él adoptó un perfil mediático. Si bien Wanda no quiere saber nada con su papá, mucho menos después de que defendiera a su ex Maxi López, Zaira se mostró cerca de él.

En este último tiempo, Zai le dedicó guiños buena onda a Andrés. ¿Se amigaron? En diálogo con la revista Gente, la conductora aclaró cómo está actualmente su relación con el mediático.

“El vínculo no volvió a ser el mismo. Tengo con él el distanciamiento lógico de cuando una familia se rompe”, expresó Zaira, que le obsequió Andrés un amoroso posteo por el Día del Padre.

Además, se refirió al perfil mediático de su padre y remarcó que la incomoda. “Nunca me planteé por qué se expuso mediáticamente, porque entiendo que el mundo del espectáculo te puede gustar a cualquier edad. Tiene algo de tentador que te pidan una nota, pero no me divierte verlo en ese lugar”, afirmó, sin vueltas.

Sin embargo, remarcó por qué jamás le pediría explicaciones. “Sería incoherente hacerle un reproche por algo que yo también elegí hace tiempo”, reflexionó.