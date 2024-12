Zaira Nara habló de su relación con Mauro Icardi tras la separación de Wanda Nara: «Siempre va a haber buen vínculo»

La separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi no deja de sumar capítulos a medida que pasan los días: denuncias cruzadas, filtración de mensajes y de audios y declaraciones contradictorias. Lo que faltaba en este conflicto era la palabra de Zaira Nara, la hermana y confidente de Wanda en este duro momento que está atravesando. La modelo habló con Socios del Espectáculo (El Trece) sobre cómo se encuentra su hermana superando el escándalo y el estado actual de su relación con Icardi.

Cabe recordar que Wanda tomó la decisión de desalojarlo de la casa de Santa Bárbara, la cual le había prestado durante su estadía, luego lo denunció por violencia de género y ante esto el futbolista hizo una demanda por estafa procesal. Ante todo esto, Zaira aseguró que “es un momento para calmar las aguas” y hacer oídos sordos a todo lo que se dice por fuera de la familia.

“Es mi familia, siempre va a ser mi familia. No tengo en este momento la relación que teníamos cuando estaban juntos”, detalló y aseguró que si bien no están en contacto diario no tendría problemas en hablar. “Por ahora no tenemos nada puntual que tengamos que hablar nosotros, pero si tengo que llevarle a las nenas o él traerlas hay relación. Por mi parte siempre va a haber buen vínculo”, dijo con total tranquilidad.

Cuando el cronista enviado por Socios del Espectáculo le consultó por el desalojo de su excuñado, los videos que comenzaron a circular en las redes y fue contundente con su respuesta: “No opino del tema, ni de un lado ni del otro. No tengo nada que opinar”. Tanto en las redes sociales como fuera de ellas, las hermanas se demuestran apoyo constante en todos sus proyectos y logros personales, por lo que esto no es una excepción y hablan diariamente. “Es mi hermana y estoy hablando constantemente”, contó.

Todos los mensajes y los audios que se filtraron eran entre Wanda y la China Suárez, la tercera en discordia entre el delantero y la empresaria, en los cuales la actriz de Casi Ángeles dejaba en claro lo que sentía por Pampita en el año 2018. Cuando a Zaira le preguntaron acerca de esto no dudo en responder con dureza: “Caro es una persona muy inteligente que está en los medios hace muchos años y entiendo que sabe separar. No me puedo pelear con todo el entorno cuando alguien hace algo. Me parece que ella entiende cuando tiene que ver con alguien y cuando no, conmigo no se va a enojar”.

“No los escuché a los audios, gracias a Dios, te juro, aunque no lo crean, que trato de no mirar, de no escuchar, no quiero involucrarme”, confesó. No es ningún secreto que las hermanas Nara tienen perfiles diferentes y en cada ocasión que puede Zai intenta esquivar los escándalos, por lo que se mostró en contra de la mediatización de la ruptura: “Creo que hay veces que no hay opción, pero a mí no me gusta”.

Días atrás, la modelo habló en Rumis (La Casa Streaming) acerca de como tiene planeado pasar las fiestas. La Tía Sebi fue el encargado de hacer una filosa pregunta: “¿Se incluye al cuñado nuevo en la cena de Nochebuena?”. En esa ocasión, ella no dudó en dejar su inquietud sin respuesta. “Para mí, la Navidad es un momento para integrar. Yo soy de invitar si hay algún amigo que la está pasando solo porque es del interior y no llegó a viajar para visitar a su familia, siempre”, explicó Zaira respecto a su postura de contar con una variedad de invitados en las fiestas de fin de año.

“Me parece que hay mucha gente que se queda sola en Navidad, aunque no creo que sea el caso de Elián porque tiene una familia enorme y un montón de amigos”, agregó en alusión al referente de cumbia 420. “Pero, obviamente, yo voy a estar con mi familia y con quienes elijan que la pasemos”, aseguró ante el equipo del ciclo. Con un toque humorístico, el muchacho le respondió: “Yo, a las 12, lo hago cantar”.