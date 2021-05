Zaira Nara reveló que se usa el verbo “icardiar” en un chat familiar: “Mauro me manda cosas mucho peores”

Compartir

La modelo y conductora pasó por Los Mammones y se refirió al polémico término originado a partir de la relación de su hermana Wanda con Mauro Icardi.

Cada noche, la pantalla de América late al ritmo de Los Mammones, una cita con la entrevista, el humor y la música. Este martes, el éxito conducido por Jey Mammon recibió la visita de Zaira Nara, que repasó su trayectoria en el modelaje y la conducción y no ahorró detalles de su historia y familiar. Durante la entrevista amena, la menor de las hermanas contó su comienzo en la televisión en el mismo canal América, contó cómo surgió la relación con el barón Jakob von Plessen, su marido y padre de sus hijos Malaika y Viggo, y reveló algunas intimidades de la relación con su hermana Wanda.

En este punto, la ex conductora de Morfi, todos a la mesa expresó algunas diferencias y similitudes con su hermana mayor. “Somos mejores amigas con Wanda. Hablo 24 hora al día”, destacó, con las dificultades de la diferencia horaria entre París, donde reside Wanda, y nuestro país. Aquí contó que su madre Nora, actualmente instalada en Francia, se había puesto la alarma para ver el programa y que su hermana la había estado molestando: “Me estuvo haciendo bullying todo el día mandándome videos, pero no los puedo mostrar porque me arruino la carrera”, señaló entre risas.

Así, luego del habitual video conmemorativo como homenaje a su trayectoria mediática, llegó el segmento conocido como “Las 24 de las 24″, en el que cada invitado se somete a un cuestionario rápido para responder, mediante dos paletas, con sí o con no, salvo que el conductor crea necesario indagar en alguna de las respuestas. Jey empezó a desandar el listado de preguntas que definió como random, es decir, aleatorias, hasta que se topó con una vinculada directamente al aspecto físico de sus cuñados, el actual Mauro Icardi, y el ex, Maxi López.

“¿Icardi es más fachero que Maxi López?”, indagó el conductor y la modelo dio vuelta la paleta del “sí”, con una sonrisa que reflejaba cierta incomodidad. Rápido de reflejos, Jey se salteó el protocolo del segmento y detectó la oportunidad de sacarse una duda. “Ahora voy a hacer una pregunta yo… ¿Usaste alguna vez el verbo icardiar?”. Apenas una décima de suspenso, y Zaira volvió a levantar la paleta del “Sí”, pero esta vez todo terminó entre carcajadas y aplausos del conductor y los panelistas Silvina Escudero, Gabriel Schultz y Lula Rosenthal.

Al ver la repercusión de su respuesta, la menor de las Nara tomó envión y reveló algunas intimidades “Tenemos un grupo de WhatsApp Wanda, Mauro, Jako y yo y, o sea, se usa. Se usa, pero nos bardeamos mucho. Es un grupo picante”; aclaró, y dio más precisiones sobre el polémico término. “Lo he mandado. De repente te llega un gif, un emoji, o un meme y yo se lo mando. Tengo una buena relación con mi cuñado”, reconoció la modelo. “Y confianza”, agregó el conductor. “Sí, él me manda cosas mucho peores”, cerró la modelo.

Wanda y Mauro comenzaron su relación inmediatamente después de la separación de ella y Maxi López a fines del 2013. Por ese entonces Wanda dio un portazo y dejó el hogar que compartía con Maxi junto los tres hijos de ambos: Valentino, Constantino y Benedicto. A días de su llegada a Buenos Aires, Icardi sorprendió a todos confesando su amor por ella en Twitter desde Italia: “Wanda te amo”. Los dos futbolistas tenían una relación de amistad, motivo por el cual se empezó a hablar de traición y se popularizó el verbo “icardiar” para hablar de este tipo de situaciones.

