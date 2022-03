Compartir

La modelo se refirió al momento de pareja que atraviesa con el padre de sus hijos.

Se habla de una crisis de pareja entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen desde octubre del año pasado y como un daño colateral del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Es que por ese entonces, la modelo descubrió que su marido y el padre de sus hijos Malaika y Viggo había sido cómplice del encuentro del futbolista con Eugenia la China Suárez en París: aquel día acompañó a su cuñado hasta la puerta del hotel y lo esperó durmiendo en el auto para luego regresar juntos a la casa.

Todo sucedió mientras las hermanas Nara estaban en Milán, habían viajado para asistir a un evento de moda. Sus hijos, en tanto, quedaron a cargo de sus respectivos maridos y también bajo el cuidado de su madre Nora Colosimo. Ese día fue ella quien se quedó con sus nietos, y por eso Icardi y Von Plessen debían regresar juntos al hogar y no levantar sospechas: si el marido de Zaira volvía solo le preguntarían sobre el paradero del futbolista y no sabría qué responder.

Sin embargo, en aquella oportunidad, la ex conductora de Morfi desmintió la crisis. A fin de año se mostraron juntos celebrando las Fiestas todos juntos en familia, se fueron a su casa del sur porque él debía cumplir con compromisos laborales, pero ella regresó a Buenos Aires con sus hijos cuando comenzó el ciclo lectivo.

Un viaje con amigas a Miami -dejando a sus hijos al cuidado de su madre- en las últimas semanas volvió a despertar rumores de separación. Además, habían dejado de aparecer los likes en sus respectivas cuentas de Instagram. Y aunque no todo pasa por las redes sociales, ella terminó admitiendo que efectivamente transitaron una fuerte crisis que se acrecentó con la distancia.

En las últimas horas, la modelo se comunicó con Paula Varela -panelista de Socios del Espectáculo- y, sin querer dar demasiado detalle buscando resguardar su vida privada, le contó que Jakob regresó del sur hace unos días y que están “reacomodando la familia”. “Que es verdad que la distancia hace difícil la situación familiar, pero que están reacomodando, que están bien, que le dan para adelante”, reveló la periodista del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich sobre el diálogo que mantuvo con Zaira, quien intenta sacar a flote su matrimonio.

Varela también aseguró que la conductora “está dolida” por todas las versiones que salieron en los últimos días al respecto y que le “cuesta mucho la exposición”, es por eso que “quiere dejar puertas adentro su relación” y evitar hacer declaraciones públicas.

En tanto, no se refirió al mensaje que recibió por parte del polista Facundo Pieres en medio de su crisis marital. “Él está separado, venía muy mal también con su mujer, ya desde diciembre. Después del Abierto de Polo, viajó solo a Wellington y vuelve a Punta del Este con su mujer, plantean el divorcio”, había contado la periodista en el ciclo.

“Él vuelve a Wellington, que queda a 40 minutos de Miami, donde estuvo Zaira. Lo que me dicen que cuando ella viaja muy triste a Miami por toda su situación con Jakob. Ahí habría habido un encuentro. Lo que sí es cierto es que hay una comunicación entre ellos. Le habría mandado bastantes mensajes, y Zaira le ha respondido. Pero no sería él el tercero en discordia. La relación con Jakob ya venía mal”, agregó Paula Varela.

Y Luli Fernández, panelista del programa de espectáculos y amiga de la menor de las Nara, agregó: “Zaira es una chica que apenas empezó a hablar de su crisis en el verano, todos la quieren conquistar. Es una de las mujeres más lindas de la Argentina, pero la información que yo tengo es que ella le puso un freno de mano”

