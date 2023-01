Zaira Nara rompió el silenció: su romance con Facundo Pieres y la relación con Paula Chaves

La modelo decidió hablar con Socios del espectáculo y blanquear el vínculo con quien fuera novio de su mejor amiga

Tras la especulaciones, la confirmación. Hace apenas una semana que comenzaron a circular las imágenes que mostraban a Zaira Nara disfrutando de una tarde de mates en la playa junto con el polista facundo PIeres, apenas tres meses después de que se confirmara la separación de la modelo de Jakob Von Plessen, con quien tuvo a sus hijos Malaika y Viggo. La hermana de Wanda viajó al país vecino para festejar Año Nuevo y allí se encontró con el deportista.

A pesar que durante largas semanas evadieron las preguntas sobre su relación, el miércoles 28 de diciembre fueron vistos en un evento exclusivo en el que también estuvieron presentes Susana Giménez y Marcelo Tinelli, pero además, horas antes, Pieres había comenzado a seguir a la hermana menor de Wanda Nara en las redes sociales, un gesto de acercamiento que no pasó inadvertido

Pero esta relación tiene un condimento más, y es que Pieres es ex pareja de Paula Chaves, una de las mejores amigas de la modelo, incluso madrina de su hija. Consultada por Socios del Espectáculo sobre cómo toma Chaves esta nueva relación, Zaira confesó que “Está todo más que bien, no hay ningún problema ahí. Claramente cuando hay una amistad tan profunda hay cosas que están en segundo plano”.

Así, dio por tierra los rumores que informaban que una de las amistades más firmes de la farándula estaba por quebrarse por haber un hombre de por medio. Sin embargo, la modelo y conductora no se arriesga a pensar qué le depara el futuro de esta relación, y así lo hizo saber, ya que consultada respecto de si está viviendo un romance de verano, su respuesta fue contundente: “En marzo te cuento”.

Además, la modelo considerada una de las caras más buscadas por las distintas marcas y eventos, respecto de cómo transita este romance con Pieres aseguró que “realmente estoy transitando un momento de mi vida de un año muy importante, de un año de muchos cambios y yo soy muy tranquila., muy paso a paso, no me gusta tomar decisiones apresuradas y menos que otros la tomen por mí”.

Sin embargo, se tomó unos minutos para referirse a esas fotos en la playa que daban cuenta del inicio de esta relación, y aclaró que “tengo un radar, estoy en la playa más alejada tomando mates y los veo con esas cámaras que parecen que van a disparar. Y los veo y somos como amigos, porque son los mismos que veo todos los días. Entiendo más que nadie ese laburo porque es parte de todo esto, pero hay como una sensación de arrebato”.

Respecto de la relación que quedó con Jakob, el padre de sus hijos, aclaró que “a la hora de dar declaraciones y hablar de mí tengo que ser cauta porque tengo a dos hijos a los que cuidar y porque alrededor mío hay personas que son ajenas a mi ambiente, entonces ¿por qué la familia tiene que soportar que salgan ciertos nombres en todos lados? Yo estoy acostumbrada a esto, es mi laburo, pero el entorno mío no, entonces trato de alguna forma protegerlo”.

Quien se refirió en su momento a la relación entre Zaira y Pieres fue también Paula Chaves, quien se ocupó de aclarar que “Con Zaira está todo bien, tenemos una relación de muchos años, es la madrina de Filipa. Yo la amo, es mi amiga, hablamos, iremos viendo cómo nos vamos acomodando con el pasar de los días, fusionar esto nuevo”, y continuó: “No me molestó esta nueva relación, primero porque pasó hace millones de años y no soy de esas personas que ‘ya es mío porque ya lo toqué’, en eso soy bastante tranquila, y después porque de verdad pasó hace muchísimos años”, agregó intentando restarle dramatismo.

Luego imaginó cómo sería un reencuentro con el hombre al que amó y hasta soñó casarse antes de conocer a Pedro Alfonso. “Es una situación especial para ambas, que la vamos a ir acomodando porque hay una relación muy fuerte de base, lo iremos viendo”, afirmó la modelo, actriz y conductora.

Relacionado