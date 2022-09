Zaira Nara y Diego Forlán: revelan explosivos datos de la separación

Compartir

Linkedin Print

En Intrusos estuvo como invitado Mauricio D’Alessandro que habló de si existen contratos de confidencialidad entre los futbolistas y sus parejas. Así terminó recordando la escandalosa separación de Zaira Nara con Diego Forlán y reveló que un contrato prenuncial fue el detonante de la ruptura.

“Hubo una famosa que se iba a casar en Uruguay y cuando descubrió que la hacían casarse allá para hacerle firmar un convenio de aptitud nupcial. No se casó. Estuvo bien”, señaló el abogado, haciendo que en la mesa expongan que se trataba de la hermana de Wanda Nara.

“¿Se acuerdan ese culebrón? Ella llorando en las playas de Miami. Tremendo”, rememoró Florencia de la Ve sobre aquella separación, a pocos días de dar el “sí” con el exfutbolista.

“Le querían hacer firmar un convenio prenupcial sobre cómo se iba a dividir los bienes. Cuánto le iba a tocar, cuánto iba a cobrar por año. En ese momento esa posibilidad acá no existía”, aseveró el mediático letrado.

“Por eso le dijeron ‘vamos a hacerlo del lado de la costa oriental porque el sol se pone más tarde’. Le hicieron un cuento”, sobre la boda que no fue que se iba a realizar en Uruguay.

Compartir

Linkedin Print