Zaira Nara y Facundo Pieres juntos: de la polémica separación a la reconciliación

Idas y vueltas. Desmentidas y confirmaciones. Acercamientos y distanciamientos. La historia de Zaira Nara y Facundo Pieres atravesó por todas las etapas. Y más también: sumadas a las que se desconocen públicamente y que ellos lo vivieron en su intimidad.

Es que lo que comenzó como un rumor mucho tiempo atrás, se terminó confirmando luego, una vez que aparecieron las primeras fotos de la pareja en José Ignacio, Punta del Este. Él nunca quiso hablar de su vida privada y ella intentó seguir sus pasos desde que se separó del padre de sus hijos, Jakob Von Plessen. Sin embargo, se vio en la obligación de referirse públicamente a la situación cuando salió a la luz su nueva relación y que daba cuenta de que se trataba del exnovio de una gran amiga suya: Paula Chaves.

Si bien Zaira optó por dejar de hablar de su vida privada, el último tiempo había asegurado que estaba soltera y que la relación con Pieres no había prosperado, justamente por la situación en la que quedó envuelta a partir de las declaraciones de la propia Paula. Sin embargo, a fin de septiembre fue Yanina Latorre quien dio la información en LAM de que el polista y la modelo se habían reencontrado y apuntaban a darle una nueva oportunidad a su historia amor.

“Están tratando de resolver las cosas. Él está profundamente enamorado, mientras que ella tiene preocupaciones debido a sus responsabilidades con sus hijos y sus viajes”, contó la panelista y conductora de Yanina 107.9, por FM El Observador. Y en las últimas horas, desde la cuenta oficial de Instagram del programa de Ángel de Brito por América publicaron la foto del reencuentro de Zaira y Pieres en un restaurante. Hasta el momento, ninguno de los dos se expresó públicamente al respecto.

Facundo Pieres y Paula Chaves estuvieron en pareja desde el 2008 hasta el 2010, y si bien la conductora ahora vive otra realidad al lado de su marido, Pedro Alfonso -con quien tuvo a Olivia, Baltazar y Filipa- cuando se hizo pública la noticia de que su amiga (y madrina de su hija menor) Zaira Nara había comenzado una relación con el deportista, decidió tomar distancia y la amistad que habían forjado quedó atrás.

Sin embargo, fue la propia hermana de Wanda Nara quien aclaró que habló con Paula antes de dar inicio a cualquier tipo de relación con Facundo Pieres. “Me parece que las amistades no tienen que ver con la sintonía en la que estén y desde mi lugar siguen siendo mi familia. Yo a Pedro y a Paula los amo con toda mi alma, y a sus chicos ni hablar, pero también entiendo que si hay alguien que esté molesto con esa situación se aleje”, contó la modelo tiempo atrás.

“Ella tiene una familia súper constituida, y si yo, en algún momento de mi vida, empecé a conocer a una persona que hace 13 años estuvo con una amiga, a la primera que se lo pregunté fue a ella, ratificó Zaira y continuó: “Yo tengo ciertos códigos por los que si una amiga me dice ‘cero problema’, dale para adelante’, y donde una amiga me dice ‘para ahí no mires’, no miro. Y mi ambiente es muy chiquito. Te juro que me pasó mil veces de amigas que levantan el teléfono”.

Además, la modelo e influencer aseguró: “Cuando lo empecé a conocer, a la primera que se lo pregunté fue a mi amiga (por Paula Chaves) Tengo códigos. Si ella me dice ‘boluda, para mi cero, dale para adelante’. Yo le doy para adelante. Si me dice ‘ahi no mires’, no miro. Antes de empezar a salir con él, fue a ella a quien le pregunté. A la primera y única”.

Por su parte, en ese entonces destacó que había decidido dar un paso al costado en la relación con Pieres justamente para intentar recomponer su amistad con Paula. “Si salí con él fue porque ella me dijo que sí. Y también si no estoy saliendo es porque noté que había una situación que quizás no era tan como me habían dicho que iba a ser. A mi me importan mucho mis amistades, si le hace mal, es importante para mí”, sostuvo Zaira Nara que en las últimas horas fue vista charlando en el sillón de un restaurante con Facundo Pieres.