Zaiser cruzó a Neme: «No se puede mediatizar todo ni sembrar dudas sobre la oposición»

La diputada provincial reelecta por la Unión Cívica Radical (UCR), Carla Zaiser, se refirió públicamente a la controversia desatada por las declaraciones de la legisladora Gabriela Neme, a quien cuestionó por sus acusaciones reiteradas e infundadas respecto a la distribución de bancas tras las últimas elecciones provinciales.

“Primero elegí no hablar por respeto, porque se dijeron muchas cosas sin sustento. Hoy me parece importante hablar de lo concreto”, comenzó diciendo Zaiser, visiblemente molesta por lo que consideró una estrategia de desgaste hacia el propio espacio opositor.

La diputada sostuvo que el sistema de asignación de bancas basado en el piso electoral no es nuevo, sino que está vigente desde 1989, y recordó que la UCR viene cuestionando este modelo hace años. “Estas reglas nos han perjudicado muchas veces. Perdimos la banca de concejales, como en el caso de Enzo Casadei, que con más votos quedó afuera. Esto es consecuencia directa del sistema que impone el oficialismo”, remarcó.

En relación al reparto de votos entre sublemas, Zaiser explicó que cuando un sublema no alcanza el piso, sus votos se suman al más votado dentro del lema, lo que —según dijo— ocurrió en esta elección sin que ello represente ninguna irregularidad. “Eso está en las reglas y todos las conocemos. No se trata de pactos ni complicidades, sino de un sistema que venimos denunciando hace tiempo”, afirmó.

Zaiser fue particularmente crítica con la forma en que, según dijo, Neme personaliza los cuestionamientos y convierte cada discusión política en un “show mediático”. “No se puede andar por la vida generando escándalos en redes sociales y después pedirle a la gente que nos vote. ¿Con qué cara vamos a las casas de los formoseños si entre nosotros nos descalificamos?”, se preguntó.

También llamó a la reflexión y a la unidad dentro del arco opositor: “Nosotros no somos el enemigo. El cuestionamiento tiene que estar dirigido al oficialismo y a las reglas que impone para su propio beneficio. Si perdemos ese foco, perdemos credibilidad ante la sociedad”.

En ese sentido, recordó que fue la propia UCR, dentro del Frente Amplio Formoseño, la que impulsó ante la Justicia la acción que habilitó la elección de convencionales constituyentes en la provincia. “Las acciones concretas son esas, hacer presentaciones donde corresponde. No se trata de hablar por los medios sin sustento jurídico ni político”, insistió.

La legisladora también se mostró preocupada por el efecto negativo que estas disputas internas pueden tener en la percepción de la ciudadanía. “Esto genera un enorme rechazo hacia la política. En vez de hablar de lo que le pasa a la gente —que no puede pagar la luz o llegar a fin de mes— se la somete a peleas internas. Y la gente está cansada de eso”, subrayó.

Finalmente, Zaiser pidió madurez política y urgió a la dirigencia opositora a centrarse en construir una alternativa real. “Tenemos que ofrecerle a los formoseños una propuesta seria. Si no lo hacemos, vamos a estar muy complicados”, concluyó.