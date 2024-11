Zaiser fustigó la presión fiscal tras regulación de ATP a tours de compras

A partir del 1 de diciembre, los tours de compras que ingresen mercancías a la provincia de Formosa estarán sujetos a una nueva regulación fiscal. Según la normativa, los responsables de las mercaderías deberán efectuar un pago anticipado del impuesto sobre los ingresos brutos. Este pago será de 20 unidades tributarias para los contribuyentes ya registrados, y de 50 unidades tributarias para aquellos que no estén inscriptos. Actualmente, cada unidad tributaria tiene un valor de 600 pesos, estableciendo así un pago mínimo de 12.000 pesos y un máximo de 30.000 pesos. Los pagos se realizarán en los puntos de control habilitados para el ingreso a la provincia, como el paso de Mansilla, que es uno de los más utilizados para estos tours. Además, los operadores de los tours de compras tendrán la obligación de presentar la documentación correspondiente en dichos puntos de control. Esta medida busca regularizar las operaciones comerciales y asegurar el cumplimiento fiscal de las actividades de comercio mayorista que ingresan al territorio formoseño.

En los puntos de control fiscal, es obligatorio presentar el formulario F15, un documento duplicado que facilita la labor de inspección de la Agencia Tributaria Provincial. La falta de cumplimiento de este requisito se considera una obstrucción a las tareas de fiscalización y conlleva una sanción de aproximadamente 280 unidades tributarias, lo que equivale a una multa cercana a los 170.000 pesos. Dada la relevancia de esta medida, el Grupo de Medios TVO se comunicó con la diputada provincial de la Unión Cívica Radical, Carla Zaiser, quien dijo que “la reciente actualización tributaria ha generado confusión y, en algunos casos, indignación. Esta actualización representa un duro golpe al bolsillo de los comerciantes, especialmente aquellos del interior provincial que se dedican a la venta de ropa boutique, un sector comercial significativo. Anteriormente, los productores fueron afectados por un aumento en los impuestos sobre la venta de animales, y ahora, esta medida impacta a los comerciantes de ropa. Lo más controvertido es que el cobro de estos Ingresos Brutos se realizará por adelantado, sin asegurarse si el comerciante ha vendido el producto, lo que supone una carga adicional para aquellos que buscan manejar sus negocios de manera independiente y generar sus propios ingresos”, detallo la Diputada.

“Parece que el Gobierno de la Provincia no toma en cuenta a ciertos sectores, ya que no ofrece ayuda y, con la reciente actualización de impuestos, los asfixia aún más. Estos impuestos, que antes oscilaban entre los 12.000 y 30.000 pesos, ahora tienen la posibilidad de aumentar, ya que no se menciona ninguna reducción, sino un incremento. Esto plantea la pregunta: ¿Por qué siempre se perjudica a la actividad comercial y privada sin implementar políticas públicas que fortalezcan estos sectores vitales para dinamizar la economía? Ya existía una especie de doble tributación sobre el ingreso bruto, ya que los comerciantes, al comprar insumos fuera de la provincia o del país (cuando no están disponibles en Argentina), pagan Ingresos Brutos al ingresarlos a la provincia. Luego, al vender el insumo, vuelven a pagar. Esto ya sucedía, pero con la nueva medida, el valor se ha incrementado significativamente”, amplió Zaiser.

Además, explico que “la Diputada Agostina Villaggi, el año pasado, presentó una denuncia sobre las Aduanas Internas en la provincia de Formosa, destacando el cobro de numerosos impuestos improcedentes. Esta acción legal se fundamenta en que dichos impuestos incrementan el costo de los productos, tanto en su ingreso como en su tránsito por la provincia. La diputada argumenta que esta práctica es inconstitucional, y ya ha sido llevada ante la justicia. La lucha continúa, ya que no se otorga el derecho a la defensa de forma adecuada; y en muchos casos, además de imponer multas, no se brinda la oportunidad de justificar el uso que se le dará a la mercancía, afectando tanto a comerciantes registrados como a aquellos que no lo están”.

“Es fundamental que se respete la resolución que prohíbe el cobro anticipado de Ingresos Brutos, permitiendo así que los comerciantes gestionen sus finanzas para sostener sus negocios. El cobro por adelantado complica significativamente la situación de los pequeños comerciantes, especialmente aquellos en el interior con negocios modestos, impidiéndoles generar el capital necesario para continuar operando”, sentenció Carla Zaiser.

Presupuesto 2025

Con respecto al Presupuesto 2025 explicó que “nadie ha tenido acceso a los documentos pertinentes, especialmente aquellos relacionados con un tema tan crucial como el Presupuesto. Es común que la información se entregue en el último momento, complicando la revisión y el control necesarios para un asunto de tal magnitud. A pesar de los rumores de su presentación, la falta de acceso a la documentación sigue siendo un obstáculo significativo”.

“Se ha confirmado la presentación del proyecto de presupuesto, pero aún no se ha tratado en comisión y los plazos para su discusión son inciertos. La actividad parlamentaria regular concluye en noviembre, lo que probablemente requiera Sesiones Extraordinarias para su tratamiento. La dinámica presupuestaria comienza a nivel nacional y luego se replica en provincias y municipios. Actualmente, el debate sobre el Presupuesto Nacional de 2025 se prolonga, y esto podría retrasar la definición del Presupuesto provincial si no se resuelve pronto. Es crucial considerar que las decisiones nacionales tienen un impacto directo en los presupuestos a nivel provincial y municipal”, continuó explicando la Diputada.

Agregó que “es importante considerar que tanto a nivel nacional como provincial, se ha prorrogado únicamente el Presupuesto del año 2023. Esta situación nos afecta directamente ya que, sin una decisión firme sobre el presupuesto por parte de la Nación, resulta complicado que se tome una decisión a nivel provincial. Debo señalar que, independientemente de si se visualiza o no en una acción concreta, la Provincia ha mantenido históricamente esta forma de proceder. Es difícil establecer criterios claros al respecto, dado que las decisiones suelen tomarse en el último momento, dejando un margen de tiempo muy limitado para realizar un análisis adecuado. Si bien podríamos ser meticulosos en cuanto a las formalidades, debería presentarse el proyecto al menos 30 días antes del cierre de la actividad parlamentaria, o incluso antes si fuera posible”.

“Es crucial abordar los asuntos de estado con la seriedad que merecen, especialmente cuando se trata de Reformas Constitucionales o temas de gran impacto social. La sociedad debe ser el foco de nuestras discusiones, no solo la Legislatura o los funcionarios. Estos son los temas que definen el futuro de nuestra provincia y requieren un enfoque respetuoso y considerado. En la Legislatura, durante las sesiones y el tratamiento de los temas, es donde a menudo se observa una falta de respeto y numerosas transgresiones. Es nuestro deber como representantes del pueblo, asegurar que cada tema se maneje con la importancia que amerita, para que los ciudadanos puedan comprender plenamente las implicaciones de nuestras decisiones”, remarcó.

“La posibilidad de una prórroga del presupuesto para el año 2025, tomando como referencia el Presupuesto de 2023, tal como ocurrió este año, plantea interrogantes sobre cómo podría afectar a las provincias. Es crucial considerar que los números manejados pueden variar significativamente después de dos años, especialmente en lo que respecta a la gestión de recursos. Es evidente la necesidad de un incremento presupuestario; sin embargo, determinar las consecuencias de tal incremento es complejo debido a la falta de transparencia gubernamental en la asignación y uso de los fondos. Para realizar un análisis adecuado, se requiere acceso a una rendición de cuentas detallada y un conocimiento mínimo de cómo se están administrando los recursos. A pesar de entender la distribución de fondos a los municipios, la ausencia de esta información limita significativamente cualquier evaluación financiera que se desee realizar”.

“Es notable que varios municipios han comenzado a ejercer mayor prudencia en sus gastos. Es crucial que el oficialismo asuma su responsabilidad, comience a rendir cuentas y, de esta manera, permita a los ciudadanos formarse una opinión informada sobre la gestión de los recursos provinciales”, finalizó la Diputada Carla Zaiser.