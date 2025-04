Zaiser pide informe sobre los IAPA: «El tema de las adicciones requiere atención urgente»

La diputada provincial de la UCR, Carla Zaiser, se refirió a la situación actual de las adicciones en la provincia de Formosa y al pedido de informe realizado en septiembre del año pasado sobre el funcionamiento de los Institutos de Atención a las Personas Adictas (IAPA). En contacto con el Grupo de Medios TVO, la legisladora destacó la creciente preocupación de los padres y la falta de respuestas claras de las autoridades.

Primero, Zaiser expresó que el tema de las adicciones ha adquirido una importancia central, tanto a nivel nacional como en la provincia. «Sabemos que el tema adicciones es algo que está avanzando a nivel país y sobre todo acá en nuestra provincia. Es cuestión de irte a la peatonal, en el interior de la provincia también el consumo aumentó muchísimo», aseguró. La diputada señaló que los padres están desesperados, ya que no encuentran respuestas satisfactorias para enfrentar esta problemática.

El rol de los IAPA:

¿Por qué no responden

los pedidos de informe?

En su pedido de informe, la radical solicitó información sobre el funcionamiento de los IAPA en Formosa, un organismo que depende del Ministerio de la Comunidad. La legisladora cuestionó la falta de acceso a tratamientos adecuados para los jóvenes afectados por adicciones. «Muchos chicos no pueden acceder a la internación que es la que requieren muchas veces para los tratamientos, porque la mayoría de los tratamientos son ambulatorios y no dan el efecto que realmente se necesita, que es la rehabilitación de los chicos para posteriormente ser insertados nuevamente en la sociedad», explicó.

Además, manifestó su preocupación por la falta de respuesta a los pedidos de informe presentados: «Ya se han presentado pedidos, pero no responden absolutamente ningún tipo de pedido de informe. Esa es la gran problemática que tenemos», comentó, destacando que, si no recibe una respuesta institucional, no tendrá otra opción que acercarse personalmente para obtener la información.

El rol de las instituciones

educativas y la prevención

Otro de los puntos que Zaiser destacó fue la importancia de la participación de las instituciones educativas en la prevención de las adicciones. «Sabemos que las escuelas secundarias son las que están sufriendo el tema de las adicciones también en los alumnos. Es importantísimo que estén involucradas todas las instituciones en este proceso», señaló.

La diputada resaltó la necesidad de coordinar acciones de prevención con diferentes organismos y de implementar protocolos eficaces para frenar el avance de este flagelo en la comunidad.

La intervención de la Policía

y la venta de drogas:

un tema alarmante

Zaiser también hizo hincapié en la necesidad de que la Policía de la provincia actúe de manera más efectiva frente a la problemática de las drogas. «Me parece que es muy importante saber cómo está trabajando la Policía también en este tipo de cuestiones, porque hay un informe a nivel nacional que dice que de cada 10 familias, tres saben quiénes son los que están vendiendo drogas», subrayó y expresó su preocupación de que la venta de drogas sea cada vez más evidente en la provincia donde destacó la importancia de que la Fuerza de seguridad intervenga de manera más activa en estos casos.

Un trato injusto: la negativa a

darle la palabra en la Legislatura

Por otro lado, la legisladora provincial también se refirió al trato que recibe en la Cámara de Diputados de la provincia y denunció que el presidente de la Legislatura, Armando Felipe Cabrera, no le dio la palabra durante la reciente sesión. «Realmente me parece que el presidente de la Cámara tiene que estar justamente atento a darle la palabra a todos los legisladores, pero él automáticamente dice, ‘se cierra la sesión, ya está, se termina, no habla más'», relató.

Zaiser criticó la actitud del presidente de la Cámara, señalando que este tipo de conductas son recurrentes y limitan la posibilidad de los legisladores de expresar sus opiniones y preocupaciones. «Creo que ese es el trato que siempre tenemos de parte del presidente, en este caso Cabrera», concluyó.