Zaiser presentó iniciativa para garantizar mayor seguridad y calidad en los CDI de la provincia

La diputada provincial UCR, Carla Zaiser presentó ante la Legislatura de Formosa el proyecto de ley “Promoviendo espacios seguros para los niños”, que busca garantizar una mayor seguridad y calidad en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de la provincia. La iniciativa surge a raíz de una denuncia de violencia infantil en un CDI ubicado en el barrio Lote 110, un hecho que días atrás tomó estado público y generó malestar en la comunidad.

La denuncia sobre violencia en un espacio destinado al cuidado de niños a partir de los 45 días generó una profunda preocupación en Zaiser, quien subrayó la importancia de revisar el proceso de selección del personal que trabaja en estos espacios. “A los CDI asisten niños pequeños, aquellos que están en la etapa más temprana de su desarrollo, y es allí donde deben ser cuidados con amor, pero también con responsabilidad y profesionalismo. No podemos permitir que su infancia se vea marcada de esta manera”, afirmó la legisladora.

En este contexto, la diputada cuestionó la falta de requisitos claros y estándares en la selección de personal para trabajar en los CDI. “Es fundamental pensar y hacerse cargo de cómo se eligen a las personas que trabajarán con nuestros niños. No podemos dejar a nuestros hijos en manos de personas cuya formación y aptitudes desconocemos”, expresó Zaiser y también criticó la política de designación de cargos en estos centros, mencionando que muchos CDI en la provincia están mal gestionados por nombramientos políticos, en lugar de basarse en criterios de competencia y formación.

Con una cobertura de 30 CDI en toda la provincia y más de 3.600 niños atendidos, la diputada radical advirtió sobre las consecuencias de la politización de las instituciones públicas, donde, según señaló, se nombran a punteros políticos en puestos clave, lo que deteriora la calidad de los servicios. “Muchos de estos nombramientos responden a intereses partidarios y no a las necesidades reales de los niños. Esto provoca que se pierda la calidad en la educación y el cuidado de nuestros pequeños. Por eso, es urgente que se respeten las leyes y que se seleccione al personal basándose en su capacidad y formación, no en su lealtad política”, enfatizó.

Además de destacar la necesidad de establecer criterios de selección estrictos, el proyecto de Zaiser propone varias medidas para mejorar la seguridad y el funcionamiento de los CDI como ser:

· Presentación de aptitud psicofísica para el personal, garantizando que las personas encargadas de cuidar a los niños estén en óptimas condiciones de salud física y emocional.

Instalación de cámaras de seguridad en todos los CDI para garantizar la transparencia y la seguridad de los menores.

Capacitación continua para el personal, tanto en el modelo formoseño de educación y cuidado infantil, como en temas de atención especial para niños con síndrome de Down o autismo.

Reestablecimiento de la formación docente, criticando la actual tendencia del Instituto Pedagógico Provincial, que según Zaiser, se ha desviado de su función original de capacitación para concentrarse en adoctrinamiento político.

Por último, la diputada hizo énfasis en la seriedad de la situación, subrayando que el bienestar de los niños debe ser una prioridad. “Estamos hablando de una población frágil y vulnerable, en manos de adultos que marcarán sus vidas para siempre. No podemos permitir que esto pase desapercibido”, culminó.