Zaiser se quejó por «irresponsabilidad opositora» y pidió «una unidad real»

La diputada provincial Carla Zaiser (UCR) visitó el estudio de Expres en Radio, donde analizó el escenario político que dejó el último proceso electoral en la provincia de Formosa, con una fuerte autocrítica hacia un sector de la oposición que —según afirmó— “perdió el eje” y desvió la atención del verdadero adversario político: el modelo oficialista que gobierna la provincia desde hace más de tres décadas.

Con un mensaje claro y sin rodeos, Zaiser defendió el trabajo realizado por su espacio durante la campaña y criticó las recientes acusaciones públicas realizadas por la diputada Gabriela Neme, a quien responsabilizó por generar desconfianza hacia los partidos que integran el arco opositor.



“Fue una semana muy complicada, con muchas acusaciones cruzadas. Y esto no le hace bien al Frente. Las declaraciones de la diputada Neme volvieron a poner el foco dentro de la oposición. Hoy la gente nos ve pelear entre nosotros, y eso debilita cualquier construcción colectiva. Es sumamente irresponsable”, afirmó.

“No se puede hablar de unidad

si se acusa sin fundamentos”

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la denuncia pública de Neme sobre un supuesto “robo de banca” por parte de sectores aliados. Para Zaiser, esta afirmación es infundada y profundamente dañina: “La diputada no alcanzó el piso mínimo que exige la legislación electoral para acceder a una banca. Esas reglas están vigentes desde 1989. Las conocemos todos. Nadie le robó nada. La distribución de bancas es clara, matemática. No es una cuestión de voluntad o de favoritismo. Y decir lo contrario, no solo confunde al electorado, sino que instala una desconfianza que nos hace retroceder años en términos de construcción política seria”.

La radical recordó además que desde su espacio vienen denunciando hace tiempo la vigencia del sistema de ley de lemas y la necesidad de reformar las reglas del juego electoral en la provincia.

“Nosotros también fuimos perjudicados por estas reglas. Perdimos un concejal como Enzo Casadei, que fue el segundo más votado de la oposición. Y sin embargo, no lo escuchamos salir a agredir a nadie. Porque entendemos que esas son las normas con las que se juega en Formosa, nos gusten o no. Por eso apuntamos al Tribunal Electoral, no a otros espacios opositores”, aseveró.

“La oposición necesita

coherencia, no

proyectos personales”

Para la legisladora radical, la oposición tiene una deuda pendiente con la sociedad: presentar una alternativa creíble, con propuestas claras, y no caer en disputas personales que solo favorecen al oficialismo.

“Cada vez que sembramos dudas dentro de la oposición, el único que gana es el gobierno. No se puede construir una propuesta seria si el discurso está basado en el agravio o en posicionamientos personales que buscan instalar una figura por encima del colectivo”, dijo.

En ese sentido, Zaiser cuestionó la estrategia de ciertos sectores que —según dijo— “confunden oposición con protagonismo individual” y que “una persona no puede ser la única referente, la única digna de ser opositora, la única con autoridad moral. Porque cuando se personaliza todo, lo colectivo desaparece. Se pierde la visión de proyecto. Se arma una lista de convencionales con el exesposo, una lista de concejales con el hijo. Eso no es unidad, eso es armado personal”.

Y agregó con firmeza que “nosotros apostamos a una unidad real, no una unidad atada con alambres, que se rompe ante la primera diferencia. La gente está cansada. No quiere más gritos, quiere soluciones, ideas, propuestas”.

El verdadero rival: un sistema

que empobrece y expulsa

Zaiser insistió en que su campaña no perdió de vista el objetivo: enfrentar al modelo de poder que gobierna Formosa hace más de 30 años.

“Fuimos a cada pueblo del interior, llevamos propuestas, explicamos lo que significaba la reforma de la Constitución. Hicimos presentaciones formales en comisarías, municipalidades. No hicimos campaña contra otro opositor. Lo hicimos contra un sistema que empobrece, que expulsa jóvenes, que margina al interior. No podemos salir a ofrecer una alternativa si estamos sembrando dudas entre nosotros”, indicó.

La diputada mencionó también los desafíos de hacer política en el interior provincial, donde —según expresó— la desigualdad de condiciones es abismal frente al aparato oficialista: “en el interior la competencia es desleal. Los candidatos reciben demandas todo el tiempo: remedios, mercadería, pañales… ¿Cómo hace una persona que quiere representar a su comunidad si tiene que hacer de gestor social todo el día? Eso debería hacerlo el Estado, no un candidato. Pero la gente lo pide porque el sistema los acostumbró a eso. Y así es muy difícil construir”.

“La oposición necesita

un mensaje superador”

Sobre el futuro, Zaiser fue clara: denunciar lo que está mal no alcanza. Es necesario construir propuestas sólidas y trabajar por una alternativa de poder real.

“La oposición tiene que dejar de hablar solo de lo que no funciona y empezar a decir con claridad qué quiere hacer. ¿Cómo lo vamos a cambiar? ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Quiénes lo vamos a llevar adelante? Eso es lo que falta. Hoy hay muchas denuncias, muchas críticas, pero poco mensaje superador”, explicó.

Para cerrar, volvió a plantear la necesidad de una oposición con visión, con coherencia y con un rumbo compartido. “Si no entendemos quién es el rival, si no logramos unirnos en serio, si seguimos plantando dudas entre nosotros, no vamos a poder cambiar nada. Apostamos a una unidad real, a una construcción política de largo plazo, con respeto, con diálogo y con propuestas. Es lo que la gente necesita. Y es nuestra responsabilidad ofrecérselo”, cerró diciendo.