En declaraciones brindadas al Grupo de Medios TVO, la diputada provincial por la UCR, Carla Zaiser, se refirió a las tensiones surgidas con su par Gabriela Neme, luego de los recientes comicios. Zaiser defendió el funcionamiento del sistema electoral en Formosa y criticó lo que consideró una actitud contradictoria por parte de Neme.

“Este sistema existe hace mucho tiempo. Nosotros sabemos que estas son las reglas del juego en la provincia. Podemos estar o no de acuerdo, pero al competir, todos entramos sabiendo que hay desventajas, como la ley de lemas, que termina beneficiando indirectamente a una persona”, sostuvo Zaiser.

La diputada radical se mostró sorprendida por los cuestionamientos de Neme y negó que existan irregularidades en la conformación de las listas. “No sé de dónde saca esos 7 mil votos que menciona, pero nuestro sublema fue el más votado. Formamos una lista de diputados y se aplicó el mismo sistema que hace dos años, cuando ella obtuvo dos concejales y no hubo ningún reclamo al respecto”, afirmó.

Zaiser también rechazó las acusaciones de “complicidad” que Neme ha lanzado hacia distintos sectores. “Es molesto escucharla acusar siempre, incluso antes de que estén los resultados definitivos. Estamos en el escrutinio definitivo justamente para controlar voto a voto. Si hubo alguna observación, se planteó y se resolvió en el momento”, explicó.

“La diputada Neme no puede andar por la vida acusando a los demás solo cuando no le conviene. Cuando se ve beneficiada, no dice nada. En este caso, ya está cuestionando un sistema que, insisto, siempre existió y que aplica el oficialismo”, concluyó Zaiser.