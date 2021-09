Zambón sostuvo que el frente de tormentas trajo “un poco de alivio” para sectores agropecuarios

Compartir

El coordinador ejecutivo de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA), ingeniero Horacio Zambón, se refirió al frente de tormentas que cayó en la madrugada de este martes en diversas localidades de la provincia de Formosa, incluida la ciudad capital.

Aunque advirtió que “difícilmente podamos juntar agua todavía” porque se necesitan milimetrajes más altos, pero estas precipitaciones colaboraron en la humedad del suelo y las pasturas.

“Efectivamente a través del Servicio Meteorológico Nacional, tuvimos la presencia de frente en territorio de norte argentino, que no sólo trajo a Formosa sino también Chaco y luego fue hacia el este con beneficio a las provincias litoraleñas del Paraná fundamentalmente”, indicó.

Y agregó: “También en Paraguay vimos en la imagen satelital y luego hacia territorio brasileño, así que alguna grata noticia en la parte hídrica esperamos tener en la jornada de este martes, a través de los partes correspondientes”.

Asimismo, el funcionario señaló que dicho frente de tormentas “ya culminó” en su derrotero hacia el este de América del Sur y remarcó que “trajo un poco de alivio” por las altas temperaturas que se vivieron en los últimos días en la provincia y “un cierto milimetraje” para los sectores agropecuarios.

“Difícilmente podamos juntar agua todavía porque se necesitan milimetrajes más altos, pero en lo que es humedad del suelo y un poco de pasturas indudablemente trae el alivio y bienestar general”, explicó.

En ese sentido, Zambón anticipó que, para el fin de semana, hay pronóstico de precipitaciones, pero advirtió que es “muy pequeño”, aunque, argumentó, “lo que importa ahora es la presencia constante de estos frentes”, en forma regular desde hace dos semanas, “que, con una frecuencia de cuatro, cinco días, se vienen suscitando”.

“El río Paraguay registró en esta jornada, seis centímetros de altura en el puerto local, sigue descendiendo, si bien también es de destacar que este frente de tormenta tuvo su incidencia un poco más arriba, en territorio paraguayo, no tenemos la altura hidrométrica aún, lo vamos a tener el miércoles”, manifestó.

Y precisó: “Pero de todos modos la situación sigue siendo crítica aún en lo que refiere a los cursos principales de la cuenca del Plata, me estoy refiriendo a lo que es rio Paraguay, Paraná y de La Plata”.

Por último, el titular del UPCA, explicó que, los ríos Pilcomayo y Bermejo, “responden a otro tipo de régimen de precipitaciones”, que se darán recién en enero, febrero y marzo.

