Zambón supeditó la situación del río Paraguay a la llegada de nuevos frentes de tormenta a la región

El coordinador ejecutivo de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA), el ingeniero Horacio Zambón, se refirió a la bajante pronunciada que experimenta el río Paraguay en toda la extensión de la cuenca territorial conformada por Brasil, Paraguay y Argentina. La situación no se modificará hasta la llegada de nuevos frentes de tormenta, anticipó.

Recordó que Bahía Negra, punto emblemático de referencia para la zona de El Pantanal, para la salida de toda esa gran masa hídrica, también se encuentra en proceso de bajante, al igual que los puertos: Margarita, Vallemí, Concepción, Antequera, Rosario, Asunción, Villeta, Pilcomayo y Formosa. “O sea, todo el litoral fluvial que nos compete también se encuentra en plena bajante”, graficó.

Al analizar la lectura hidrométrica en costas de la ciudad de Formosa, dijo que se ubica en 41 centímetros negativo en la zona de El Mirador, de la Costanera, una tendencia que se mantiene estable en los últimos días.

“Eso hace que dentro de unos días, de acuerdo a los registros que estamos viendo tanto en (los puertos) de Villeta como en Asunción, inclusive con valores de descenso de prácticamente entre cuatro, cinco o seis centímetros por día en los últimos días, seguramente se verán reflejados en nuestra ciudad capital”, anticipó.

Refirió el funcionario que es permanente la comunicación con el Instituto Nacional del Agua (INA), a través del ingeniero Juan Borus para intercambiar información no sólo local, sino también internacional con Brasil y con Paraguay.

Al analizar la situación hídrica, aclaró que todo dependerá de las tormentas que puedan ocurrir en la zona, aunque advirtió que en la alta cuenca no “tenemos presencia de tormentas significativas, que puedan revertir en el corto plazo este sistema”.

Zambón estableció una comparación con lo ocurrido en el año 2020, cuando el río Paraguay tuvo un comportamiento similar al actual, al señalar que en aquel año los valores hidrométricos actuales se dieron recién a finales del mes de octubre.

“El 15 de octubre de 2020 fue el primer frente de tormenta que vino y luego con una frecuencia prácticamente de una semana sucedía casi siempre un frente de tormenta. Lo mismo estaría pasando ahora, pero con un mes anticipado también”, detalló.

“Si es así y con una presencia de un frente de tormenta, podría llegar a revitalizarse en cierta manera o mantenerse este sistema que estamos teniendo hasta ahora, hasta esperar mejores precipitaciones que podrían ser noviembre o diciembre”, anticipó.