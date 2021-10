Zamora anunció un bono de $90 mil y aumento salarial del 57% para los empleados públicos

Compartir

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, anunció un bono de $90 mil pesos para todos los agentes de la administración pública provincial y un aumento del sueldo básico del 57%.

Acompañado por los gremios que integran la Mesa de Diálogo y Trabajo y la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, entre otros dirigentes y funcionarios, Zamora explicó que este bono de $90 mil se pagará en tres cuotas de $30 mil.

A la vez, detalló que la primera cuota será el jueves 14 de este mes, mientras que la segunda será el 10 de noviembre y la tercera el 9 de diciembre próximo, los cuales no tendrán ningún tipo de descuento.

En cuanto al aumento salarial, indicó que se cobrará a partir del 28 de enero y que consistirá en un incremento del «57 % en el básico”.

Zamora ratificó además su compromiso a partir del 1 de marzo, en el marco de la Mesa de Diálogo, del pase a contrato de empleo y a planta permanente de los ingresantes a la administración pública que tengan 3 o 5 años de antigüedad, respectivamente.

También indicó que en esa misma fecha se fijarán ascensos masivos en los tres poderes, con pautas de antigüedad conforme a antecedentes acordados anteriormente.

“Mi agradecimiento un año más, a los gremios de la CGT que integran la Mesa de Diálogo y Trabajo, con los cuales trabajamos permanentemente en la búsqueda de consensos, que no solo benefician al sector público, sino también a los sectores privados, al activar la economía”, sentenció Zamora.

El mandatario reflexionó sobre estas medidas, que se realizan todos los años desde que gobierna el Frente Cívico: «Hemos hecho el esfuerzo que debemos hacer para poner de pie a muchos sectores que se han visto afectados» por la Covid-19. «Pese a estos dos años complicados por la pandemia que nos han retrasado en algunas cuestiones y definiciones, hoy podemos decir en la mesa de diálogo que estamos saliendo adelante», agregó.

Por su lado, el secretario general de la CGT local, José Gómez, aseguró: «No es un anuncio más, es un anuncio que sacará muchas preocupaciones y que fortalecerá muchísimo la actividad privada».

«Es reflejo de que el diálogo es importante, una parte primordial y lógica; no nos cansaremos de repetir que es gracias a la administración provincial prolija que las autoridades conllevan año tras año; los hechos demuestran que estamos bien, pese a todo», agregó.

Por su parte, la senadora nacional Claudia Ledesma Abdala resaltó en las redes sociales la importancia de los anuncios realizados por Zamora y ponderó el hecho de que «benefician a los trabajadores del sector público de la provincia».

«Es un orgullo que en Santiago del Estero se logren estos acuerdos a través del diálogo y el consenso, siempre pensando en los intereses y el bienestar de los santiagueños», argumentó.

