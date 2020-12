Zamora anunció un bono de fin de año de $34.000 y un aumento salarial del 47% para estatales

Compartir

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, anunció el pago de un bono de 34.000 pesos para todos los empleados de la administración pública provincial y que se hará efectivo en dos partes, y además se adelantó que ese sector recibirá un aumento salarial del 47 por ciento a partir de febrero.

Zamora dio a conocer estos anuncios en una conferencia de prensa llevada a cabo tras las reuniones de la Mesa de Diálogo y Trabajo, y acompañado por representantes gremiales.

El mandatario detalló que la primera parte del bono de 17 mil pesos se pagará entre el viernes y el sábado de esta semana, y la segunda parte será depositada el 4 y 5 del próximo mes de enero.

“Queríamos hacer estos anuncios con algunos representantes sindicales y con la Mesa de Diálogo y Trabajo ya que nos habíamos comprometido a otorgar este bono y realizar esta pauta salarial. Este bono, al igual que el aguinaldo, que se pagará el 17 y 18 de diciembre, no tendrá ningún descuento. Son sumas intocables”, remarcó Zamora.

En su encuentro con la prensa, el gobernador destacó el trabajo que realizó el personal de salud provincial durante la pandemia de coronavirus, y en ese sentido anunció el pase a contrato de locación de servicio para todos los integrantes del programa Sumar. “Son casi mil empleados sanitarios que vienen trabajando en este programa y a partir del primero de enero pasan a trabajar como empleados del Gobierno provincial con contrato de locación”, aseguró.

Zamora también confirmó para el sector de la salud un incremento del denominado “código 14”, un plus salarial que había dejado de actualizarse desde el año 2000.

“Ese plus quedó sin actualización y en este momento es de 53 pesos y no contempla a los profesionales, sólo enfermeros, técnicos, agentes, agentes sanitarios, administrativos de salud, pero ahora a partir de febrero estamos incorporando a los profesionales y una actualización de más del 3600 por ciento. El código 14 pasará a un monto de 2 mil pesos por empleado”, destacó.

Zamora anticipó que espera que cuando pase la pandemia se pueda realizar el pase a planta permanente de los empleados que se encuentran con contrato de locación o de empleo, porque es “el compromiso que asumimos con la Mesa de Diálogo”.

“Esperamos en marzo, y con un estado de cierta normalidad, que todos aquellos empleados que tengan más de 3 años de antigüedad pasen de contrato de locación a empleo, y quienes tengan más de 5 años a planta permanente”, añadió.

