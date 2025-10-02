Zanin: “Es muy positivo el incremento salarial del diez por ciento, que el Gobierno Provincial dio a los trabajadores estatales formoseños”

El Presidente de la Federación Económica de Formosa, Contador Enrique Zanin, indicó que resulta positivo y más que beneficioso para la economía local, que el Gobernador, Dr Gildo Insfrán haya anunciadorecientemente, un incremento salarial del 10% para todos los trabajadores de la administración pública provincial, efectivo a partir del 1° de octubre.

Zanin, indicó que estas mejoras salariales posibilitarán un aumento en el consumo de bienes y servicios, algo quetraerá mejoras y beneficios también al sector privado, y a las PyMES locales.

Zanin, recordó que el incremento se extiende de manera integral a jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social e incluye beneficios complementarios como guardias, horas extras y antigüedad.

También, le pareció oportuno tener en claro, que en el sector docente, se actualizó el valor del punto índice y se aplicó una suba del 10% al Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID), con el objetivo de que sus haberes acompañen el ajuste general.