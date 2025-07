Zanin: «La Reforma de la Constitución Provincial garantizará el desarrollo a pleno de Formosa»

El convencional constituyente, mc, contador Enrique Zanin, actual presidente de la Federación Económica de Formosa, recordó la importancia de esta etapa que se inicia, de la reforma de la Constitución Provincial.

Es que a su entender, se trata de mantener el apoyo a todo intento de seguir desarrollando a pleno en Formosa, de actualizarnos a los tiempos que se atraviesan a nivel mundial, de fomentar el crecimiento, siempre bajo el amparo del propósito de traer modernidad, de proteger derechos, y fomentar la equidad y oportunidades de crecimiento también para toda la comunidad.

No es la primera vez que Zanin sostiene que “desde tiempos muy remotos, los hombres en la historia, han adecuado sus normas de convivencia (tratados, acuerdos, leyes, constituciones, etc.) para alcanzar objetivos que se fueron superando con el avance de la civilización y el desarrollo de las necesidades de los nuevos tiempos”. Tal es así, dijo, que “quedarse en el tiempo, es retroceder y no impulsar cambios, algo que apareja el estancamiento de la sociedad”.

En ese orden de cosas, Zanin sostuvo que esperan que los instrumentos constitucionales alienten la formación y crecimiento de las pymes formoseñas, que hoy están atravesando tiempos sensibles, debido a los cambios que han traído las políticas económicas del Gobierno Nacional, que han perjudicado al sector.