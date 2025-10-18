Zanin participó y apoyó propuestas de los candidatos a diputados nacionales justicialistas al Congreso de la Nación 

El presidente de la Federación Económica de Formosa, contador público Enrique Zanin, indicó que fue más que positiva la reunión con los candidatos a diputados nacionales del Frente de la Victoria (FdV)-Formosa, en las que se escucharon sus propuestas, en un espacio que reunió a empresarios, emprendedores, gastronómicos, comerciantes y profesionales.

Como se recordará, el evento se desarrolló recientemente, en el Hotel “Las Kalas”, ubicado en la calle Corrientes casi Rivadavia de la Capital, donde se hicieron presentes Graciela de la Rosa, Fabián Cáceres, Mirta Retamozo y Camilo Orrabalis.

Allí, los candidatos explicaron cuál es el modelo de país que defienden y sostuvieron que van a replicar el Modelo Formoseño a nivel nacional defendiendo los intereses y los derechos de todos los argentinos y los formoseños.

Zanin, sostuvo, además, que siempre se han sentido acompañados desde el sector privado, por el Gobierno de la Provincia de Formosa, que, a través de acciones, gestiones, programas y una participación activa y constante, ayudan a que las PYMES puedan tener más herramientas para sostenerse en estos momentos de incertidumbre económica nacional, algo que a su entender,se evidenció por la exitosa convocatoria que recibió el evento y el indiscutible apoyo que tuvieron los candidatos justicialistas que defienden al modelo formoseño.