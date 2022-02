Zanín reconoció la importancia de la declaración de la emergencia agropecuaria

Compartir

El presidente de la Federación Económica de Formosa, y Director de la Sociedad Rural de Argentina, contador Enrique Zanín, indicó que la reciente declaración de Emergencia Agropecuaria firmada por el Gobernador de la Provincia, Dr. Gildo Insfrán, eleva la importancia que reviste un instrumento como éste, que una vez que se instrumento y active; traerá alivio y será de vital importancia para amortiguar las devastadoras consecuencias naturales que trajo la sequía y los incendios desproporcionados que afectaron a la economía del sector productivo formoseño.

En este sentido reconoció el apoyo que recibieron de quienes administran el Estado, que una vez solicitada las reuniones para activar la comisión de emergencia agropecuaria, diligenciaron reuniones vía zoom, y mantuvieron siempre una comunicación que nunca se interrumpió, en la que se les daba informes de todo el contexto de la situación en la que la Provincia se encontraba, haciendo posible que se disipen dudas y que se avanzara en todo este proceso escuchando a quienes no solo describían el problema, sino también aportaban ideas y comentaban en primera persona, las situaciones derivadas de estos desastres naturales que dejaron huella en el plan de desarrollo que cada productor había edificado para su trabajo.

“La etapa que viene es más trabajo y coordinación con el ministerio de la Producción y Ambiente, con los que integran esta larga cadena de profesionales que forman parte de una u otra forma del Gobierno de la Provincia de Formosa, un gobierno al que le reconocemos la celeridad que dieron a estos desafíos, que lastimosamente no son nuevos, pero que impactan en la economía local y nacional también. Ya habrá tiempo de nombrar los múltiples beneficios impositivos y crediticios, sociales, y otros que traerá esta medida. Hoy creo que lo importante es reconocer, evaluar y no perder la esperanza, porque estamos atravesando un camino en el que no estamos solos para afrontar y superar lo que se viene”, explicó Zanin.

