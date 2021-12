Zanin: “Tenemos una esperanza nueva, que no esconde ni disimula los tiempos difíciles que atravesamos”

Compartir

Linkedin Print

Enrique Zanin, presidente de la Federación Económica de Formosa, indicó en su balance de cierre de gestión de éste año, que se atravesó una de las etapas quizás más difíciles que nos ha tocado vivir en nuestra historia institucional, y detalló que la pandemia generó consecuencias quedebieron sumarse a otras que ya estaban inquietando al país, pero aun así, se mostró optimista ante los nuevos tiempos tiempos que se vienen.

Así, sostuvo que “la aparición de la pandemia, ha descolocado todos los vectores de una sociedad acuciada por la gravedad de la misma y sus consecuencias en todos los andariveles sociales, económicos y políticos, en una Argentina que pretendía arrancar y ponerse de pie luego de años de retraso y parálisis económica con una fuerte afectación social”. “Una inflación descontrolada, tarifas de servicios con crecimiento exponencial, un endeudamiento país colosal y una intención manifiesta de primarizar la economía, con destrucción de miles de puestos de trabajo especialmente industriales, fueron algunos de los aspectos más críticos del gobierno anterior que nos ha dejado muy endebles para enfrentar el inicio de la pandemia y su posterior desarrollo”, indicó.

“En Formosa, no hemos sido la excepción. Las pymes hemos tratado de sostener las fuentes de trabajo, pero no siempre el esfuerzo empresario ha sido suficiente para mantener abiertas las puertas. La retracción ha sido muy fuerte, aunque mediante aportes del gobierno nacional y el gobierno provincial, se ha podido paliar en parte los efectos devastadores de la parálisis impuesta. No ha sido suficiente, claro está, pero no se podía hacer algo más estructural, dadas las circunstancias, donde la preservación de la vida estaba por encima del resto de las actividades. No siempre se ha entendido así, pero debemos reconocer, que aún con defectos y errores manifiestos, se logró mantener un cierto control sobre la evolución de la enfermedad. Nadie ha buscado ni proyectado esta pandemia”, explicó.

A su entender, “solo el hombre, con su despiadada contaminación y mal uso de los recursos naturales y un abuso de biotecnologías, puede ser indicado como responsable de esta crisis sanitaria que sin duda tendrá otros capítulos y otras afecciones que nos obligarán a seguir cuidándonos y tal vez, nos obliguen también a tomar conciencia, definitivamente, de la necesidad imperiosa del cuidado del medio ambiente, es decir cuidar nuestra casa grande, donde debemos aprender a vivir en consonancia con la naturaleza”.

“A pesar de todo este marco negativo y poco propicio para el desarrollo de las diversas actividades económicas y sociales, hemos intentado mantener el vínculo entre empresas y las entidades que las representan y entre ellas y nuestra Federación Económica, en un marco restrictivo para todo tipo de actividades, pero con el espíritu de superar las adversidades con la fe puesta en nuestras propias capacidades y habilidades para recrearnos y resurgir cual Ave Fénix entre los escombros de la pandemia. Ha sido, en este período, una actividad esencial mantener los vínculos entre empresas, entidades intermedias, esta Institución y el gobierno provincial, quien ha receptado todas nuestras preocupaciones y ha tratado de dar respuestas a los diferentes sectores seriamente afectado por las restricciones impuestas por la crisis sanitaria. No siempre fue suficiente, pero entendemos que ha sido lo posible, una acción media entre objetivos de máxima y la realidad imperante. Claro está que han quedado girones de nuestras empresas en el camino y muchos debieron cerrar sus puertas definitivamente o quizás temporalmente. Pero siempre hemos sentido la necesidad de resurgir, porque está en nuestras pymes una historia de trabajo de varias generaciones que aquilatan valores insoslayables para la construcción de la Formosa del presente”, dijo Zanin..

“Somos esenciales para la generación de riqueza y puestos de trabajo estables, somos parte misma de la sociedad, porque estamos enraizados en ella, desde el pequeño almacén de barrio hasta los mercados de cercanía y las cadenas de supermercados. Desde el pequeño taller de transformación hasta las fábricas más importantes, desde el pequeño agricultor y ganadero hasta las grandes explotaciones agro ganaderas. Todos, absolutamente todos somos imprescindibles para que nuestra provincia y nuestro país crezca y avance, dejando atrás este sinuoso camino que nos ha tocado vivir y que estamos superando. Trabajamos siempre el presente, porque creemos en un futuro promisorio para todos los formoseños”, detalló Zanin.

“Tenemos esencia pyme: el espíritu del emprendedor, el corazón de los hombres y mujeres que trabajan a destajo para mantener las puertas abiertas de la empresa, de sostener esa llama hacedora que hizo de este país, un vergel de oportunidades. Estamos próximos a la Navidad y no será esta una Navidad más. Es el tiempo de una profunda reflexión sobre el rol que debe cumplir la sociedad en su conjunto”, explicó.

“Estamos transitando un camino difícil, controversial, que requiere de mucho esfuerzo colectivo, porque tenemos que provocar un cambio de rumbo”, indicó.

En ese contexto, Zanin detalló que llegamos a las fiestas de fin de año, en medio de nuevas medidas que intentan frenar la caída de la economía y volver a crecer, llegando en primer lugar con asistencia inmediata a los colectivos sociales más vulnerables. Hace falta el esfuerzo de todos los argentinos, de todos los sectores, es necesaria la convergencia de toda la dirigencia política, económica, laboral y social, en el objetivo superior de levantar al país de la postración”.

Zanin finalizó diciendo que “tenemos una esperanza nueva, una esperanza que no esconde ni disimula lostiempos difíciles por los que atravesamos. La fuerza de la navidad nos renovo en esa esperanza, porque necesitamos volver a creer en un futuro de oportunidades para todos y todas. En Formosa, abrevamos en las aguas de la paz, la tranquilidad y el bienestar que supimos engendrar entre todos, gobierno y pueblo en una mancomunión de voluntades que traccionan hacia horizontes superadores de las actuales circunstancias. En esta Navidad levantemos nuestra copa para brindar con el corazón abierto a los demás, con el espíritu repleto de esperanzas nuevas y la mente dispuesta a comprender las diferencias y aceptar las disidencias. En Formosa volvemos a creer en el futuro, volvemos a apostar a la inversión productiva porque tenemos fe en la recuperación del país, en la fuerza del trabajo de nuestra gente, de los miles de hombres y mujeres que nos acompañan en este camino de crecer juntos.

Compartir

Linkedin Print