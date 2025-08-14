Zanin valoró el alcance del Programa Capacidad Proveedora PYME

El presidente de la Federación Económica de Formosa, contador Enrique Zanin, participó recientemente de la presentación del Programa Capacidad Proveedora PyME Edición 2025, que se generó gracias al respaldo del ministerio de Económica de la Provincia de Formosa, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Económico de la Provincia, y a través de la Dirección de Industria, Hidrocarburos y Minería.

Zanin, asistió y disertó explicando los alcances y beneficios de este programa, yrelató su experiencia como empresario PYME, explicando los alcances positivos que da este tipo de impulso a quienes generan desde el sector privado, empleo en la Provincia.

Zanin recordó que este Programa “vincularáel sistema productivo local con la demanda de empresas de los rubros: ferretería industrial; supermercados y autoservicios; mayoristas, distribuidoras de alimentos y bebidas y fortalecerá las capacidades de las PyMEs para negociar y ofrecer sus productos y servicios de manera estratégica”.