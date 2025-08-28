Zanin valoró las oportunidades que genera el Programa de Entrenamiento en Operaciones Industriales 

El presidente de la Federación Económica de Formosa, contador Enrique Zanin, indicó que es más que valorable el aporte que genera la edición 2025 del Programa de “Entrenamiento en Operaciones Industriales” (PEOI), que recientemente fue lanzado desde el Parque Industrial de la ciudad de Formosa, por iniciativa del Gobierno de la Provincia de Formosa a través del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y la Subsecretaría de Desarrollo y la Dirección de Industria.

Zanin, quien participó del lanzamiento del Programa, destacó que los objetivos son másque alentadores, “porque se trata de una política pública orientada a fortalecer la capacitación industrial en Formosa, dirigida a PyMEs locales y particulares; ya que el plan busca incorporar mano de obra calificada en planta y generar mejoras en procesos productivos y en la calidad de los productos, elevando así la competitividad del sector manufacturero”.

Zanin, recordó que tal cual se anunció “este programa, está dirigido a empresas del sector industrial que deseen capacitar a los miembros de su equipo de trabajo operativo”. “Nos informaron que se desarrollará en convenio con empresas locales que serán nexo de vinculación con empresas nacionales reconocidas, que aportarán su experiencia para brindar las capacitaciones prácticas”, especificó Zanin.

“Siempre vamos a apoyar propósitos como este, porque generan oportunidades y fortalezas para nuestras PyMES”, cerró el presidente de la Federación Económica de Formosa.