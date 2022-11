Zárate contra el abandono del Puerto nuevo: «Pese a la millonaria inversión está en desuso»

Compartir

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Osvaldo Zárate cuestionó nuevamente al Gobierno provincial por continuar con el «modelo» de obras que no sirven «para nada» y que solo las aprovechan unos pocos. En este sentido se refirió al Puerto nuevo que «supuestamente se iba a transformar en el polo de desarrollo de la provincia, sin embargo, pese a la millonaria inversión está totalmente abandonado y en desuso».

«El Puerto de Formosa y la grúa se encuentran en un total estado de abandonado y desuso, evidenciando el gasto millonario de dólares para un relato productivo que nunca se puso en práctica», sostuvo el legislador.

Agregó que «estuvimos recorriendo la zona donde alguna vez el Gobierno dijo que íbamos a exportar granos y se transformaría en el polo de desarrollo de la provincia, sin embargo, está totalmente destruido, con una grúa que les costó millones de dólares a los formoseños sin funcionar».

«Evidenciamos una vez más que el Gobierno optó por gastar dinero en una obra que para nada les sirve a los productores o a la gente que realmente quiere trabajar. Es una vergüenza el despilfarro del Gobierno, con un Puerto que se cae a pedazos. Este es el modelo productivo formoseño que nos quiere vender Insfrán», lanzó indignado.

Añadió Zárate que hoy no hay producción para exportar y que «con los silos abandonados, motores robados, el saqueo al puerto está a la vista. Hasta tenemos miradores que reemplazaron a los silos y usaron su estructura».

«La Formosa productora de granos está abandonada y saqueada, el verso de la grúa que costó un par de millones de dólares no sirve para levantar nada. Es un relato salvaje de una provincia donde nadie se hace cargo de este robo al pueblo», cerró diciendo el mismo.

