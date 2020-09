Zárate: “El gobierno utiliza la pandemia para el apriete y amedrentamiento de los formoseños”

Compartir

El diputado provincial Osvaldo Zárate, se refirió al aislamiento que realiza el concejal Daniel Caballero (UCR) luego de haberse acercado a dialogar con los camioneros que días atrás protestaban por un mejor trato en un sector de la Ruta Nacional N°11 en cercanías de Tatané. El funcionario aseveró que esto es un “mensaje de miedo” para la gente y volvió a criticar la extensa cuarentena que no está dando sus frutos ya que “la enfermedad entra por todos lados”.

Comenzó hablando de la sesión especial que mantendrán hoy en la Cámara de Diputados donde debatirán varios temas. El martes estuvieron reunidos en comisión los diputados radicales y los oficialistas para cerrar los temas a tratar.

“Salieron temas relacionados con la justicia, la renuncia de tres jueces, el doctor Francisco Orellana del Juzgado de Civil y Comercial de Trabajo de la Tercerca Cirncunscripcion, el doctor Gabriel Santos Garzón, del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de la Segunda Circunscripción y la renuncia de la doctora Silvia Teresa del Carmen Pando a cargo del juez del Excelentísimo Tribunal de Familia, son tres renuncias que vana ser aceptadas. Después se va a constituir el Tribunal de Familia donde lo propuesto por el Partido Justicialista son Antonio Marcial Mantaras, Graciela Córdoba y Ricardo Fernando Crespo, también se va a cubrir el cargo de Defensor Oficial y hemos propuesto a Leandro Lucio Leiva y el último de la Segunda Circunscripción es Gabriela Soledad Plácida y del Juzgado de Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción Zunilda Gaona, son tres jueces que van a cubrirse, nosotros estamos de acuerdo con varios de ellos, en la sesión vamos a exponer con quiénes no estamos de acuerdo, es un pedido que desde hace rato viene realizando la oposición que se empiecen a normalizar los juzgados a través de las propuestas que mandó el Consejo de la Magistratura, nos hubiera gustado que el vicegobernador convoque para tratar el tema del juicio político al defensor del gobierno Leonardo Gialluca y la exención impositiva que pedimos para los comerciantes cuando se habilite que puedan trabajar el sector gastronómico que es el más afectado por esta pandemia”, expresó.

Asimismo aclaró que “las sesiones en la Legislatura no son ordinarias, son especiales y hay una diferencia con las extraordinarias que las convoca el Poder Ejecutivo, si no convocan a esta sesión la Legislatura no puede sesionar y hace más de un mes que estamos sin sesión, pedimos que se regularice la cuestión de los jueces, estamos preocupados porque hay una demora de justicia, no porque tengamos los jueces va a haber menos demora, pero es una forma de llegar al objetivo que buscamos nosotros de que la justicia llegue en tiempo y forma, por eso pedimos este temario y se convocó ala renuncia y los jueces que han sido propuestos por el PJ”.

Respecto al pedido de la diputada Alejandra Andraus, detalló que “ella ha hecho un cuestionamiento público y se lo ha elevado al Superior Tribunal, lo ha contestado el Tribunal con unos conceptos que no son felices porque no resuelven la cuestión de fondo que es la denuncia que ella está haciendo con respecto a un determinado postulante, en la sesión vamos a exponer nosotros lo que pensamos, pero en este aspecto estamos de acuerdo con el bloque Floro Bogado en los cuestionamientos y también en la designación de los jueces de cuáles nos gustan y cuáles no. La mayoría de las designaciones van a ser acompañadas con el voto de la oposición”.

Concejal Caballero

De la misma forma se refirió al hisopado que le realizaron al concejal Daniel Caballero, que se encuentra aislado tras haberse reunido con camioneros en la propuesta que realizaban. “Es una forma de ver cómo el modelo actúa como para que la gente tenga miedo, lo agarran al concejal Caballero, lo ponen en aislamiento, le hacen el hisopado pero al Defensor del Pueblo no porque es defensor del gobierno, este también es un mensaje para la gente, nosotros a este mensaje de miedo no lo consumimos ni nos interesa, si lo tienen que llevar 14 días vamos a cumplir, pero al otro día vamos a seguir reclamando lo que creemos que corresponde, esta cuarentena no da más, la gente está privada de su libertad, hay retenes por todos lados, la autoridad que es el Estado actúa discriminando a las personas, al que menos tiene, a la oposición y los funcionarios andan como quieren, el gobierno utiliza esta pandemia para apriete y amedrentamiento de los formoseños, uno lo escucha al Ministro González y el miedo es la palabra que mastica, que ‘cuidado esto’, que ‘cuidado lo otro’, que estamos rodeados, la verdad es que tenemos casi 170 días o más de aislamiento y estamos entre los 10 países con mayor contagio de coronavirus, es decir todo lo que hicimos no sirvió, de qué vale seguir encerrados si la enfermedad entra por todos lados”.